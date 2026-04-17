Украина договорилась об отсрочке выплаты долга до 2030 года

21:40, 17 апреля 2026
Министерство финансов сообщило о подписании соглашения с международной группой кредиторов о переносе выплат по государственному долгу.
Украина и Группа официальных кредиторов подписали Меморандум о взаимопонимании относительно отсрочки выплат по государственному и гарантированному государством долгу. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Документ подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и уполномоченные представители стран-кредиторов, среди которых Канада, Франция, Германия, Япония, Италия, Нидерланды, Великобритания, США и Республика Корея.

Договоренности продлевают предыдущие соглашения, заключенные в 2022 и 2023 годах, и являются частью международной финансовой поддержки Украины.

Меморандум предусматривает отсрочку выплат по государственному и гарантированному государством долгу, которые должны были быть осуществлены начиная с февраля 2026 года. Согласно договоренности, обслуживание и погашение долга будут перенесены на конец февраля 2030 года. Это согласуется с новой программой Международного валютного фонда.

По окончании периода отсрочки выплаты будут осуществляться равными полугодовыми платежами в 2035–2039 годах с предусмотренной капитализацией процентов.

«Благодарен международным партнерам за конструктивную позицию и неизменную поддержку. Это решение имеет решающее значение для Украины, поскольку позволяет существенно снизить долговую нагрузку на государственный бюджет. Отсрочка платежей дает возможность направить высвободившиеся финансовые ресурсы на первоочередные нужды государства, в частности на финансирование обороны, социальной сферы и восстановление экономики», — отметил Сергей Марченко.

