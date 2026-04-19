Сьогодні Україну накриє сильна магнітна буря – чого очікувати

Метеорологи попереджають про підвищену геомагнітну активність та прогнозують магнітну бурю червоного рівня.

У неділю, 19 квітня, Україна накриє сильна магнітна буря з K-індексом 5,6 (червоний рівень), повідомляє Meteoagent.

Геомагнітна активність цього рівня може впливати на самопочуття людей, особливо метеозалежних.

Фахівці рекомендують у такі періоди зменшити навантаження на організм і дотримуватися простих правил: пити більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, і водночас відмовитися від кави та алкоголю.

Також радять надавати перевагу легким стравам, сезонним овочам і зелені, більше перебувати на свіжому повітрі та ходити пішки.

Крім того, важливо нормалізувати сон та зменшити стресовінавантаження.

