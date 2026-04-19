Сьогодні Україну накриє сильна магнітна буря – чого очікувати

11:26, 19 квітня 2026
Метеорологи попереджають про підвищену геомагнітну активність та прогнозують магнітну бурю червоного рівня.
У неділю, 19 квітня, Україна накриє сильна магнітна буря з K-індексом 5,6 (червоний рівень), повідомляє Meteoagent.

Геомагнітна активність цього рівня може впливати на самопочуття людей, особливо метеозалежних.

Фахівці рекомендують у такі періоди зменшити навантаження на організм і дотримуватися простих правил: пити більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, і водночас відмовитися від кави та алкоголю.

Також радять надавати перевагу легким стравам, сезонним овочам і зелені, більше перебувати на свіжому повітрі та ходити пішки.

Крім того, важливо нормалізувати сон та зменшити стресовінавантаження.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Для пар без шлюбу пропишуть правила використання репродуктивного матеріалу після смерті

Також у ЦК пропонують заборонити «таємні» заповіти щодо репродуктивного матеріалу.

Парламент готує нові свята для українців: які памʼятні дати хочуть офіційно закріпити

У Раді з’явилися ініціативи нових державних дат.

Українці, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у суді

Держава бере на себе обов’язок самостійно шукати дані в реєстрах, а суди отримують спрощений механізм встановлення фактів трудових відносин для ветеранів та жителів зон бойових дій.

Проблему анонімності ТЦК визнають, але карати за це не планують — що не врахував новий законопроєкт

Новий законопроєкт ігнорує необхідність встановлення персональної відповідальності за порушення регламенту ідентифікації ТЦК.

5 документів, які підтверджують страховий стаж за відсутності записів у трудовій книжці

Як підтвердити навчання для пенсії, якщо в трудовій немає запису: інструкція та судова практика.

