Сегодня Украину накроет сильная магнитная буря – чего ожидать

Метеорологи предупреждают о повышенной геомагнитной активности и прогнозируют магнитную бурю красного уровня.

В воскресенье, 19 апреля, Украину накроет сильная магнитная буря с K-индексом 5,6 (красный уровень), сообщает Meteoagent.

Геомагнитная активность этого уровня может влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых.

Специалисты рекомендуют в такие периоды уменьшить нагрузку на организм и соблюдать простые правила: пить больше жидкости, в частности травяного и зеленого чая, и при этом отказаться от кофе и алкоголя.

Также советуют отдавать предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени, больше находиться на свежем воздухе и ходить пешком.

Кроме того, важно нормализовать сон и уменьшить стрессовые нагрузки.

