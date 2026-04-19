Посол України у США Стефанішина закликала Вашингтон відновити санкції проти російської нафти

Ольга Стефанішина заявила, що послаблення обмежень дозволяє Росії фінансувати війну та отримувати вигоду від глобальних криз.

Посол України у США Ольга Стефанішина закликала адміністрацію Сполучені Штати Америки відновити санкційні обмеження, які стосуються торгівлі російською нафтою та нафтопродуктами.

Вона наголосила, що недопустимо, аби Росія отримувала економічну вигоду в умовах глобальної нестабільності, зокрема через дії свого союзника — Іран.

«Ми закликаємо адміністрацію США поновити санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів. У наших спільних інтересах обмежити фінансування, яке Росія використовує для своїх атак на Україну та для підтримки супротивників США», – зазначила Стефанішина в соцмережі Х.

Стефанішина також зазначила, що у разі отримання вигоди від дестабілізації та розпалювання війни з боку Росії, ризики нових міжнародних криз зростатимуть.

«Якщо Росія побачить, що дестабілізація та розпалювання війни є вигідними, нові проблеми у світі не забаряться. Примітно, що російський представник уже назвав звільнення від санкцій щодо нафти «співпрацею», – додала посол.

