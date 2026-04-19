Посол Украины в США Стефанишина призвала Вашингтон возобновить санкции против российской нефти

12:02, 19 апреля 2026
Ольга Стефанишина заявила, что ослабление ограничений позволяет России финансировать войну и извлекать выгоду из глобальных кризисов.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала администрацию Соединенных Штатов Америки возобновить санкционные ограничения, касающиеся торговли российской нефтью и нефтепродуктами.

Она подчеркнула, что недопустимо, чтобы Россия получала экономическую выгоду в условиях глобальной нестабильности, в частности из-за действий своего союзника — Ирана.

«Мы призываем администрацию США возобновить санкции в отношении российской нефти и нефтепродуктов. В наших общих интересах ограничить финансирование, которое Россия использует для своих атак на Украину и для поддержки противников США», — отметила Стефанишина в соцсети Х.

Стефанишина также отметила, что в случае получения выгоды от дестабилизации и разжигания войны со стороны России риски новых международных кризисов будут расти.

«Если Россия увидит, что дестабилизация и разжигание войны выгодны, новые проблемы в мире не заставят себя ждать. Примечательно, что российский представитель уже назвал освобождение от санкций в отношении нефти «сотрудничеством», – добавила посол.

