У Києві 20 квітня частково обмежать рух транспорту проспектом Повітряних Сил

У Солом’янському районі столиці обмежуватимуть рух транспорту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 20 квітня, частково обмежуватимуть рух транспорту проспектом Повітряних Сил у Солом’янському районі столиці. Про це повідомила КК «Київавтодор».

Зазначається, що у період з 10:00 до 18:00 працівники ШЕУ Солом’янського району ремонтуватимуть покриття проїжджої частини біля будинку № 9.

Також там додають, що у разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

«У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту», - йдеться у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.