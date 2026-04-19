В Киеве 20 апреля частично ограничат движение транспорта по проспекту Воздушных Сил

В Соломенском районе столицы будут ограничивать движение транспорта.

В понедельник, 20 апреля, частично ограничат движение транспорта по проспекту Воздушных Сил в Соломенском районе столицы. Об этом сообщила КК «Киевавтодор».

Отмечается, что в период с 10:00 до 18:00 работники ШЭУ Соломенского района будут ремонтировать покрытие проезжей части возле дома № 9.

Также там добавляют, что в случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут быть изменены.

«В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута», — говорится в сообщении.

