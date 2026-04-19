Мобілізація військових пенсіонерів: як виплачують пенсію та чи буде її перерахунок
Рівненський обласний ТЦК пояснив, як виплачують пенсію та чи буде перерахунок виплат мобілізованим військовим пенсіонерам.
Пенсії під час мобілізації:
- Пенсія не припиняється навіть якщо військовий пенсіонер знову повертається до служби.
- Виплати зберігаються у таких випадках:
1. Призов під час мобілізації на особливий період
2. Призов резервістів під час особливого стану
3. Служба за контрактом на період особливого стану — до завершення служби або звільнення
Перерахунок пенсії після звільнення:
▪️ Розмір пенсії переглядається з урахуванням:
- додаткової вислуги років
- грошового забезпечення на останній посаді перед звільненням
Необхідні документи для перерахунку:
▪️ Грошовий атестат
▪️ Довідки про додаткові види грошового забезпечення
▪️ Розрахунок вислуги років
