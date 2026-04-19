Мобілізація військових пенсіонерів: як виплачують пенсію та чи буде її перерахунок

Пенсія не припиняється навіть якщо військовий пенсіонер знову повертається до служби.

Рівненський обласний ТЦК пояснив, як виплачують пенсію та чи буде перерахунок виплат мобілізованим військовим пенсіонерам.

Пенсії під час мобілізації:

- Пенсія не припиняється навіть якщо військовий пенсіонер знову повертається до служби.

- Виплати зберігаються у таких випадках:

1. Призов під час мобілізації на особливий період

2. Призов резервістів під час особливого стану

3. Служба за контрактом на період особливого стану — до завершення служби або звільнення

Перерахунок пенсії після звільнення:

▪️ Розмір пенсії переглядається з урахуванням:

- додаткової вислуги років

- грошового забезпечення на останній посаді перед звільненням

Необхідні документи для перерахунку:

▪️ Грошовий атестат

▪️ Довідки про додаткові види грошового забезпечення

▪️ Розрахунок вислуги років

