  В Украине

Мобилизация военных пенсионеров: как выплачивается пенсия и будет ли ее перерасчет

16:42, 19 апреля 2026
Пенсия не прекращается даже если военный пенсионер снова возвращается на службу.
Мобилизация военных пенсионеров: как выплачивается пенсия и будет ли ее перерасчет
Ровенский областной ТЦК разъяснил, как выплачивается пенсия и будет ли перерасчет выплат мобилизованным военным пенсионерам.

Пенсии во время мобилизации:

  • Пенсия не прекращается даже если военный пенсионер снова возвращается на службу.
  • Выплаты сохраняются в следующих случаях:
  1. Призыв во время мобилизации на особый период
  2. Призыв резервистов во время особого состояния
  3. Служба по контракту на период особого состояния — до завершения службы или увольнения
  4. Перерасчет пенсии после увольнения:

▪ Размер пенсии пересматривается с учетом:

  • дополнительной выслуги лет
  • денежного обеспечения на последней должности перед увольнением

Необходимые документы для перерасчета:

▪ Денежный аттестат

▪ Справки о дополнительных видах денежного обеспечения

▪ Расчет выслуги лет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

4 млн гривен выплат: почему военные вынуждены судиться за собственные деньги, а семьи возвращать помощь

Государство перечисляет средства военнопленных их семьям, чтобы поддержать их, но знают ли родственники, что эти средства — не подарок, а временное содержание, которое придется возвращать.

Для пар без брака пропишут правила использования репродуктивного материала после смерти

Также в ГК предлагают запретить «тайные» завещания относительно репродуктивного материала.

Парламент готовит новые праздники для украинцев: какие памятные даты хотят официально закрепить

В Раде появились инициативы новых государственных дат.

Украинцы, которые потеряли документы до 2000 года, смогут доказать свой страховой стаж в суде

Государство берет на себя обязанность самостоятельно искать данные в реестрах, а суды получают упрощенный механизм установления фактов трудовых отношений для ветеранов и жителей зон боевых действий.

Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

