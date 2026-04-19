Мобилизация военных пенсионеров: как выплачивается пенсия и будет ли ее перерасчет

Пенсия не прекращается даже если военный пенсионер снова возвращается на службу.

Ровенский областной ТЦК разъяснил, как выплачивается пенсия и будет ли перерасчет выплат мобилизованным военным пенсионерам.

Пенсии во время мобилизации:

Выплаты сохраняются в следующих случаях:

Призыв во время мобилизации на особый период Призыв резервистов во время особого состояния Служба по контракту на период особого состояния — до завершения службы или увольнения Перерасчет пенсии после увольнения:

▪ Размер пенсии пересматривается с учетом:

дополнительной выслуги лет

денежного обеспечения на последней должности перед увольнением

Необходимые документы для перерасчета:

▪ Денежный аттестат

▪ Справки о дополнительных видах денежного обеспечения

▪ Расчет выслуги лет

