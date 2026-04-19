Мобилизация военных пенсионеров: как выплачивается пенсия и будет ли ее перерасчет
16:42, 19 апреля 2026
Ровенский областной ТЦК разъяснил, как выплачивается пенсия и будет ли перерасчет выплат мобилизованным военным пенсионерам.
Пенсии во время мобилизации:
- Пенсия не прекращается даже если военный пенсионер снова возвращается на службу.
- Выплаты сохраняются в следующих случаях:
- Призыв во время мобилизации на особый период
- Призыв резервистов во время особого состояния
- Служба по контракту на период особого состояния — до завершения службы или увольнения
- Перерасчет пенсии после увольнения:
▪ Размер пенсии пересматривается с учетом:
- дополнительной выслуги лет
- денежного обеспечения на последней должности перед увольнением
Необходимые документы для перерасчета:
▪ Денежный аттестат
▪ Справки о дополнительных видах денежного обеспечения
▪ Расчет выслуги лет
