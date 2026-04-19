Соцмережі повідомили про стрілянину у Чернігові — що кажуть у поліції
17:17, 19 квітня 2026
Правоохоронці вилучили у чоловіка стартовий пістолет.
У неділю, 19 квітня, у соцмережах почала з’являтися інформація, що Чернігові нібито двоє чоловіків відкрили вогонь по людям посеред вулиці.
Зазначається, що інцидент стався на Градецького. На місці працюють правоохоронці.
У мережі з'явилися також кадри затримання чоловіка.
Згодом у поліції Чернігівської області зробили заяву щодо інциденту.
«Попередньо відомо, що на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет. Інформація щодо стрільби по дітях не підтверджується.
Постраждалих немає», - йдеться у заяві.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.