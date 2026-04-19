Соцмережі повідомили про стрілянину у Чернігові — що кажуть у поліції

Правоохоронці вилучили у чоловіка стартовий пістолет.

У неділю, 19 квітня, у соцмережах почала з’являтися інформація, що Чернігові нібито двоє чоловіків відкрили вогонь по людям посеред вулиці.

Зазначається, що інцидент стався на Градецького. На місці працюють правоохоронці.

У мережі з'явилися також кадри затримання чоловіка.

Згодом у поліції Чернігівської області зробили заяву щодо інциденту.

«Попередньо відомо, що на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет. Інформація щодо стрільби по дітях не підтверджується.

Постраждалих немає», - йдеться у заяві.

