Соцсети сообщили о стрельбе в Чернигове — что говорят в полиции

Правоохранители изъяли у мужчины стартовый пистолет.

В воскресенье, 19 апреля, в соцсетях начала появляться информация о том, что в Чернигове якобы двое мужчин открыли огонь по людям посреди улицы.

Отмечается, что инцидент произошел на Градецкого. На месте работают правоохранители.

В сети также появились кадры задержания мужчины.

Позже в полиции Черниговской области сделали заявление по поводу инцидента.

«Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет. Информация о стрельбе по детям не подтверждается.

Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

