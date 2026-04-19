Соцсети сообщили о стрельбе в Чернигове — что говорят в полиции
17:17, 19 апреля 2026
Правоохранители изъяли у мужчины стартовый пистолет.
В воскресенье, 19 апреля, в соцсетях начала появляться информация о том, что в Чернигове якобы двое мужчин открыли огонь по людям посреди улицы.
Отмечается, что инцидент произошел на Градецкого. На месте работают правоохранители.
В сети также появились кадры задержания мужчины.
Позже в полиции Черниговской области сделали заявление по поводу инцидента.
«Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет. Информация о стрельбе по детям не подтверждается.
Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
