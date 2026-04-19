Як оскаржити рішення ВЛК — є два способи

Оскарження рішення ВЛК починається з досудового порядку.

Якщо у висновку військово-лікарської комісії не враховано реальний стан здоров’я, є два способи оскаржити рішення ВЛК – у досудовому порядку та через суд. Про це нагадало Міністерство оборони України.

Інфографіка як можна оскаржити рішення ВЛК, які потрібні документи:

Досудовий порядок оскарження

Щоб оскаржити в досудовому порядку, необхідно в 30-денний термін:

написати скаргу щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути рішення;

долучити до скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Ці документи необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, ніж та, яка прийняла попереднє рішення, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

Вона має переглянути оскаржувану постанову та за потреби направити на повторний медогляд. За його результатами надають нове рішення про стан здоров’я, яке і буде братися до уваги.

Якщо не влаштовує рішення ВЛК при обласному (міському) ТЦК, його можна оскаржити у штатній ВЛК – регіональній або Центральній військово-лікарській комісії.

Судовий порядок оскарження

Якщо людина не погоджується із рішенням штатної ВЛК, то подальше оскарження можливо уже в суді, в порядку адміністративного судочинства.

Причому оскаржити рішення ВЛК виключно за медичними показниками неможливо, бо це не входить в компетенцію суду. Водночас суд може перевірити дотримання процедури:

чи були всі обов'язкові лікарі;

чи проведено необхідні дослідження;

чи правильно оформлені документи;

чи не порушено строки чи права особи.

Якщо суд знаходить процедурні порушення, він має право скасувати рішення ВЛК і зобов'язати провести повторний медичний огляд.

Якщо рішення військово-лікарської комісії оскаржується, то дія висновку автоматично не призупиняється. Але рішення після повторного огляду (у разі призначення) анулює попереднє.

