Как обжаловать решение ВВК — есть два способа
Если в заключении военно-врачебной комиссии не учтено реальное состояние здоровья, есть два способа обжаловать решение ВЛК — в досудебном порядке и через суд. Об этом напомнило Министерство обороны Украины.
Инфографика как можно оспорить решения ВВК, какие нужны документы:
Обжалование решения ВВК начинается с досудебного порядка
Досудебный порядок обжалования
Чтобы обжаловать в досудебном порядке, необходимо в 30-дневный срок:
написать жалобу о несогласии с выводами ВВК и с просьбой пересмотреть решение;
приложить к жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВЛК и копию военного билета (удостоверения офицера).
Эти документы необходимо либо самостоятельно подать в вышестоящую ВЛК, чем та, которая приняла предыдущее решение, либо отправить почтой ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на адрес соответствующей ВЛК.
Она должна пересмотреть обжалуемое постановление и при необходимости направить на повторное медицинское обследование. По его результатам предоставляется новое решение о состоянии здоровья, которое и будет учитываться.
Если не устраивает решение ВВК при областном (городском) ТЦК, его можно обжаловать в штатной ВЛК — региональной или Центральной военно-врачебной комиссии.
Судебный порядок обжалования
Если человек не согласен с решением штатной ВВК, дальнейшее обжалование возможно уже в суде, в порядке административного судопроизводства.
При этом обжаловать решение ВВК исключительно по медицинским показателям невозможно, поскольку это не входит в компетенцию суда. В то же время суд может проверить соблюдение процедуры:
были ли все обязательные врачи;
проведены ли необходимые исследования;
правильно ли оформлены документы;
не нарушены ли сроки или права лица.
Если суд выявит процедурные нарушения, он имеет право отменить решение ВЛК и обязать провести повторный медицинский осмотр.
Если решение военно-врачебной комиссии обжалуется, действие заключения автоматически не приостанавливается. Однако решение после повторного осмотра (в случае его назначения) аннулирует предыдущее.
