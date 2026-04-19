  1. В Украине

Как обжаловать решение ВВК — есть два способа

19:13, 19 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обжалование решения ВВК начинается с досудебного порядка.
Как обжаловать решение ВВК — есть два способа
Фото: 24tv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если в заключении военно-врачебной комиссии не учтено реальное состояние здоровья, есть два способа обжаловать решение ВЛК — в досудебном порядке и через суд. Об этом напомнило Министерство обороны Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инфографика как можно оспорить решения ВВК, какие нужны документы:

Обжалование решения ВВК начинается с досудебного порядка

Досудебный порядок обжалования

Чтобы обжаловать в досудебном порядке, необходимо в 30-дневный срок:

написать жалобу о несогласии с выводами ВВК и с просьбой пересмотреть решение;

приложить к жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВЛК и копию военного билета (удостоверения офицера).

Эти документы необходимо либо самостоятельно подать в вышестоящую ВЛК, чем та, которая приняла предыдущее решение, либо отправить почтой ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на адрес соответствующей ВЛК.

Она должна пересмотреть обжалуемое постановление и при необходимости направить на повторное медицинское обследование. По его результатам предоставляется новое решение о состоянии здоровья, которое и будет учитываться.

Если не устраивает решение ВВК при областном (городском) ТЦК, его можно обжаловать в штатной ВЛК — региональной или Центральной военно-врачебной комиссии.

Судебный порядок обжалования

Если человек не согласен с решением штатной ВВК, дальнейшее обжалование возможно уже в суде, в порядке административного судопроизводства.

При этом обжаловать решение ВВК исключительно по медицинским показателям невозможно, поскольку это не входит в компетенцию суда. В то же время суд может проверить соблюдение процедуры:

были ли все обязательные врачи;

проведены ли необходимые исследования;

правильно ли оформлены документы;

не нарушены ли сроки или права лица.

Если суд выявит процедурные нарушения, он имеет право отменить решение ВЛК и обязать провести повторный медицинский осмотр.

Если решение военно-врачебной комиссии обжалуется, действие заключения автоматически не приостанавливается. Однако решение после повторного осмотра (в случае его назначения) аннулирует предыдущее.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мобилизация ВВК

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]