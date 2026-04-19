Как обжаловать решение ВВК — есть два способа

Обжалование решения ВВК начинается с досудебного порядка.

Если в заключении военно-врачебной комиссии не учтено реальное состояние здоровья, есть два способа обжаловать решение ВЛК — в досудебном порядке и через суд. Об этом напомнило Министерство обороны Украины.

Инфографика как можно оспорить решения ВВК, какие нужны документы:

Обжалование решения ВВК начинается с досудебного порядка

Досудебный порядок обжалования

Чтобы обжаловать в досудебном порядке, необходимо в 30-дневный срок:

написать жалобу о несогласии с выводами ВВК и с просьбой пересмотреть решение;

приложить к жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВЛК и копию военного билета (удостоверения офицера).

Эти документы необходимо либо самостоятельно подать в вышестоящую ВЛК, чем та, которая приняла предыдущее решение, либо отправить почтой ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на адрес соответствующей ВЛК.

Она должна пересмотреть обжалуемое постановление и при необходимости направить на повторное медицинское обследование. По его результатам предоставляется новое решение о состоянии здоровья, которое и будет учитываться.

Если не устраивает решение ВВК при областном (городском) ТЦК, его можно обжаловать в штатной ВЛК — региональной или Центральной военно-врачебной комиссии.

Судебный порядок обжалования

Если человек не согласен с решением штатной ВВК, дальнейшее обжалование возможно уже в суде, в порядке административного судопроизводства.

При этом обжаловать решение ВВК исключительно по медицинским показателям невозможно, поскольку это не входит в компетенцию суда. В то же время суд может проверить соблюдение процедуры:

были ли все обязательные врачи;

проведены ли необходимые исследования;

правильно ли оформлены документы;

не нарушены ли сроки или права лица.

Если суд выявит процедурные нарушения, он имеет право отменить решение ВЛК и обязать провести повторный медицинский осмотр.

Если решение военно-врачебной комиссии обжалуется, действие заключения автоматически не приостанавливается. Однако решение после повторного осмотра (в случае его назначения) аннулирует предыдущее.

