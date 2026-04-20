  1. В Україні

В Україні розширюють систему «єЧерга» – водії легкових авто зможуть записуватись онлайн на перетин кордону

18:18, 20 квітня 2026
Мінрозвитку запускає поетапне оновлення електронної черги на кордоні з автоматичними перевірками, новими правилами бронювання та розширенням доступу для громадян.
В Україні розширюють систему «єЧерга» – водії легкових авто зможуть записуватись онлайн на перетин кордону
Міністерство розвитку громад та територій України повідомило про старт розробки нового функціоналу системи єЧерга, який передбачає розширення її використання для легкових автомобілів та оновлення можливостей для вантажного й пасажирського транспорту.

Окремо впровадження функціоналу для легкових авто підтримує проєкт «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконує Фонд Євразія та фінансує UK Dev. У його межах розробляється сервіс запису до електронної черги через застосунок Дія.

Доступ для легкових авто та нові канали використання

Ключовим нововведенням стане можливість бронювання місця в електронній черзі для легкових автомобілів. Сервіс буде доступний через застосунок Дія, вебсайт та мобільний застосунок єЧерги.

Це означає, що електронна черга стане доступною не лише для ліцензованих перевізників, а й для громадян, які перетинають кордон власним транспортом, зокрема як українцям, так і іноземцям.

Нові функції системи

У межах оновлення передбачено низку додаткових можливостей:

– автоматична перевірка наявності страхового поліса «Зелена картка» під час бронювання місця в черзі;

– бронювання черги для транзитних автобусних маршрутів через Україну;

– можливість повторної реєстрації маятникових рейсів за одним номером дозволу;

– механізм заміни транспортного засобу для нерегулярних перевезень;

– одноразове використання документів для нерегулярних перевезень, зокрема сторінок журналу Interbus або дозволів;
– зазначення митних документів Т1 або книжки МДП (TIR) з автоматичною перевіркою їх чинності;

– пріоритет у черзі для окремих категорій перевізників, зокрема для компаній зі статусом АЕО (авторизований економічний оператор);

– інтеграція з системою id.gov.ua для електронної ідентифікації користувачів легкових авто.

Етапи впровадження

Контракт на розробку нового функціоналу вже підписано. Впровадження оновлень відбуватиметься поетапно залежно від пріоритетності завдань і технічної інтеграції систем.

Першими планують запустити:

– впорядкування системи пріоритетів у черзі для вантажного транспорту;

– бронювання місця для легкових авто;

– автоматичну перевірку наявності «зеленої картки».

