В Украине расширяют систему «єЧерга» — водители легковых автомобилей смогут записываться онлайн на пересечение границы

Министерство развития запускает поэтапное обновление электронной очереди на границе с автоматическими проверками, новыми правилами бронирования и расширением доступа для граждан.

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило о начале разработки нового функционала системы «еЧерга», который предусматривает расширение ее использования для легковых автомобилей и обновление возможностей для грузового и пассажирского транспорта.

Отдельно внедрение функционала для легковых автомобилей поддерживает проект «Цифровизация для роста, добросовестности и прозрачности» (UK DIGIT), который осуществляет Фонд «Евразия» и финансирует UK Dev. В его рамках разрабатывается сервис записи в электронную очередь через приложение «Дія».

Доступ для легковых автомобилей и новые каналы использования

Ключевым нововведением станет возможность бронирования места в электронной очереди для легковых автомобилей. Сервис будет доступен через приложение «Дія», веб-сайт и мобильное приложение «єЧерги».

Это означает, что электронная очередь станет доступной не только для лицензированных перевозчиков, но и для граждан, пересекающих границу на собственном транспорте, в частности как украинцам, так и иностранцам.

Новые функции системы

В рамках обновления предусмотрен ряд дополнительных возможностей:

– автоматическая проверка наличия страхового полиса «Зеленая карта» при бронировании места в очереди;

– бронирование очереди для транзитных автобусных маршрутов через Украину;

– возможность повторной регистрации челночных рейсов по одному номеру разрешения;

– механизм замены транспортного средства для нерегулярных перевозок;

– однократное использование документов для нерегулярных перевозок, в частности страниц журнала Interbus или разрешений;

– указание таможенных документов Т1 или книжки МДП (TIR) с автоматической проверкой их действительности;

– приоритет в очереди для отдельных категорий перевозчиков, в частности для компаний со статусом АЭО (авторизованный экономический оператор);

– интеграция с системой id.gov.ua для электронной идентификации пользователей легковых автомобилей.

Этапы внедрения

Контракт на разработку нового функционала уже подписан. Внедрение обновлений будет происходить поэтапно в зависимости от приоритетности задач и технической интеграции систем.

Первыми планируется запустить:

– упорядочение системы приоритетов в очереди для грузового транспорта;

– бронирование места для легковых автомобилей;

– автоматическую проверку наличия «зеленой карты».

