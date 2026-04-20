ЕСПЧ рассмотрел дело отца: мать требовала единоличной опеки и фактически «забрала» детей, а суды не отреагировали

ЕСПЧ оценил, обеспечили ли суды оперативное реагирование на изменение обстоятельств в деле об опеке и защите семейной жизни.

Европейский суд по правам человека рассмотрел дело Новак против Чешской Республики, в котором отец двух малолетних детей жаловался на то, что национальные суды Чехии не обеспечили надлежащую защиту его права на семейную жизнь после конфликта между родителями относительно опеки. Заявитель утверждал, что Региональный суд нарушил его право на уважение семейной жизни, ссылаясь на статью 8 Конвенции.

Как установил суд, сначала родители договорились о совместной опеке, и отец поддерживал регулярные контакты с детьми. Позднее мать потребовала единоличной опеки, параллельно продолжался судебный процесс по определению окончательного режима воспитания. Пока дело рассматривалось судами, в августе 2022 года мать без согласия отца переехала с детьми из Брно в Прагу, сменила их школу и фактически создала новые условия жизни. Это произошло ещё до окончательного решения апелляционного суда по опеке. Отец обратился в суд с требованием срочно вмешаться — вернуть детей или хотя бы стабилизировать ситуацию до окончательного решения.

Однако национальные суды отказали в применении временных мер, считая, что дети находятся в безопасности, мать обеспечивает надлежащий уход, а контакты с отцом сохранены.

ЕСПЧ, рассматривая дело, отметил, что ключевым является не только конечный результат, но и то, насколько быстро и эффективно государство реагирует на такие ситуации. Суд пришёл к выводу, что национальные органы не обеспечили справедливого баланса между интересами всех сторон. Отказ в удовлетворении ходатайств заявителя о применении обеспечительных мер и отсутствие решения, которое предоставляло бы ему обеспеченное принудительной силой право на общение, со временем неизбежно привели к закреплению ситуации, незаконно созданной матерью; это превратило возможность заявителя получить единоличную или совместную опеку над детьми в сугубо теоретическую.

ЕСПЧ обратил внимание, что национальные суды отказали в применении временных мер. При этом они исходили из того, что дети уже адаптировались к новому месту жительства и вмешательство не является срочно необходимым. Страсбургский суд признал такой подход недостаточным, поскольку он не учитывал первопричину изменений — односторонний и незаконный переезд одного из родителей без согласия другого.

Суд также указал, что государственные органы обязаны принимать все разумные меры для предотвращения фактического разрыва связей между ребёнком и вторым родителем.

ЕСПЧ отдельно отметил последствия такой ситуации: отсутствие эффективного и быстрого судебного вмешательства создало условия, при которых одна из сторон получила преимущество вследствие собственных действий, что впоследствии затруднило восстановление первоначального положения.

Суд также указал, что в таком контексте поведение матери фактически не получило надлежащей процессуальной оценки на раннем этапе, что могло способствовать дальнейшему ухудшению конфликта между родителями.

Оценивая дальнейшее развитие дела, ЕСПЧ отметил, что апелляционное разбирательство продолжалось в обычном режиме, несмотря на наличие обстоятельств, требующих ускоренного вмешательства. Хотя национальное законодательство предусматривало обязанность рассматривать такие дела оперативно, этот механизм фактически не сработал.

В итоговом решении национальные суды исходили из того, что дети адаптировались к новой среде после переезда матери, и именно это стало одним из ключевых аргументов для отказа в совместной опеке. При этом основанием для такого вывода стала ситуация, возникшая ещё до окончательного разрешения спора.

ЕСПЧ прямо указал, что подход национальных судов, сосредоточившихся на текущем положении (дети адаптированы, контакты частично сохранены), был недостаточным, поскольку он игнорировал незаконность первоначального изменения обстоятельств и не оценивал риск долгосрочного ослабления связи между отцом и детьми. Суд подчеркнул, что государство не может допустить ситуацию, при которой одна сторона получает выгоду из собственного неправомерного поведения.

В итоге ЕСПЧ установил, что национальные суды не обеспечили справедливый баланс между интересами сторон и не защитили должным образом право заявителя на уважение семейной жизни. Было признано нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суд также присудил заявителю 12 000 евро компенсации морального вреда и 5 798 евро судебных расходов.

