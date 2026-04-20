Защита МАФов: в законопроекте увидели риск вмешательства в полномочия власти

Законопроект направлен на недопущение потери рабочих мест из-за демонтажа или перемещения МАФов.

В современных условиях государство должно обеспечивать защиту трудовых прав и права на труд как основу социальной стабильности. В то же время решения органов власти в сферах градостроительства, благоустройства и землепользования часто приводят к потере людьми работы или самозанятости, особенно из-за демонтажа МАФов. Такие объекты нередко являются единственным источником дохода для семей, а их ликвидация без оценки последствий для занятости может приводить к утрате средств к существованию и росту безработицы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект №15035 о защите занятости и самозанятости в сфере малого предпринимательства, который предусматривает расширение гарантий для микробизнеса и усиление защиты от решений органов власти, способных приводить к прекращению деятельности.

Речь идет о том, что демонтаж или принудительное перемещение временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности допускается исключительно на основании судебного решения.

Кроме того, признание временного сооружения самовольно установленным, а также отсутствие или прекращение действия документов, дающих право на его размещение, само по себе не является основанием для демонтажа.

Реализация этих положений должна обеспечить баланс между интересами государства, территориальных громад и трудовыми правами граждан, особенно в условиях военного положения и послевоенного восстановления.

Несмотря на заявленную цель усилить защиту права на занятость и поддержать малый бизнес, законопроект вызывает существенные предостережения из-за рисков правовой неопределенности и вмешательства в полномочия органов местного самоуправления. Соответствующие выводы обнародовала Исследовательская служба Верховной Рады.

Сейчас законодательство о занятости в Украине в основном сосредоточено на помощи безработным — профессиональном обучении, трудоустройстве и отдельных социальных программах. Также оно предусматривает стимулы для работодателей создавать рабочие места. В то же время меньше внимания уделяется поддержке самозанятости и развитию малого бизнеса, которые также являются важными формами занятости.

В чем проблема

Вместе с тем ряд положений законопроекта вызывает серьезные замечания.

Предложенные в законопроекте положения о новой статье 262 Закона Украины «О занятости населения», предусматривающей запрет решений, приводящих к сокращению занятости в сфере малого предпринимательства, вызывают предостережения. В частности, эксперты указывают, что такие нормы могут не соответствовать предмету регулирования закона и фактически ограничивать дискреционные полномочия органов государственной власти и местного самоуправления.

В то же время поддерживается идея усиления защиты права на занятость, однако подчеркивается, что это должно происходить не только через государственные гарантии, но и через недержавные механизмы. Речь идет об участии профсоюзов, работодателей и общественных объединений, а также об усилении общественного контроля за решениями власти в сфере занятости и предпринимательства.

Отмечается, что положения о временных сооружениях и их демонтаже в законах о градостроительстве и благоустройстве должны быть сформулированы так, чтобы не отменять полномочия органов власти устанавливать правила размещения таких объектов и обеспечивать благоустройство территорий. В этих законах, по мнению Исследовательской службы Верховной Рады Украины, целесообразно предусмотреть четкие механизмы общественного контроля за соответствующими решениями. Такой подход также обосновывается практикой Европейского суда по правам человека относительно правомерности решений субъекта властных полномочий.

В то же время украинские суды по этому вопросу постепенно формируют соответствующую судебную практику.

Так, Львовский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета Львовского городского совета по делу № 380/17629/24 о демонтаже временного сооружения на улице Клепаровской, признав его противоправным.

В суд обратилась физическое лицо-предприниматель, которая оспаривала законность демонтажа киоска. Она утверждала, что исполком не имел полномочий принимать соответствующее решение, а также указывала на нарушение процедуры: в частности, отсутствие надлежащего акта обследования и несоблюдение установленного порядка демонтажа временных сооружений. Кроме того, истец настаивала, что киоск был размещен законно.

Представители исполнительного комитета, со своей стороны, отмечали, что временное сооружение не было включено в Комплексную схему размещения МАФов в городе Львове, а следовательно, у владельца отсутствует право на его размещение. Также они ссылались на правовые выводы Верховного Суда относительно полномочий органов местного самоуправления в сфере демонтажа таких объектов.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что районная администрация составляла акт обследования, согласно которому временное сооружение не функционировало и не было включено в городскую схему размещения. После этого исполнительный комитет в июле принял решение о его демонтаже. Суд также обратил внимание, что законодательство различает малые архитектурные формы и временные сооружения для осуществления предпринимательской деятельности, которые регулируются разными нормативными актами. Спорный объект был отнесен именно к временным сооружениям для ведения бизнеса.

Отдельно суд напомнил, что еще в 2020 году другое решение Львовского окружного админсуда отменило норму городского совета, которая предоставляла исполкому полномочия по демонтажу временных сооружений. Таким образом, такие функции были отнесены к районным администрациям, которые в случае отказа владельца должны обращаться в суд.

В итоге суд пришел к выводу, что исполнительный комитет превысил свои полномочия, принимая решение о демонтаже, поэтому оно подлежит отмене как противоправное.

Это дело также рассматривалось в апелляционном порядке по жалобе исполнительного комитета Львовского городского совета. Апелляционный суд, рассмотрев доводы сторон, оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Кроме того, по делу № 914/1785/22 Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что если нежилые помещения являются временными сооружениями и не относятся к недвижимому имуществу, но размещены на коммунальном земельном участке без законных оснований, то эффективным способом защиты прав собственника земли является негаторный иск по ст. 391 ГК Украины. Такой иск может предусматривать требование об отмене государственной регистрации права частной собственности и освобождении земельного участка путем демонтажа сооружений. В случае невыполнения решения оно может быть исполнено принудительно исполнительной службой за счет ответчика.

В 2008 году на основании судебного решения за физическим лицом-предпринимателем было зарегистрировано право собственности на нежилые помещения на коммунальном земельном участке. В 2009 году это имущество дважды отчуждалось по договорам купли-продажи и на момент рассмотрения находилось в собственности частного предприятия.

Впоследствии апелляционный суд отменил решение, на основании которого была проведена государственная регистрация права собственности за ФЛП. Городской совет считал, что частное предприятие использует коммунальные земельные участки без правовых оснований, поэтому они подлежат возврату путем сноса размещенных объектов по ст. 376 ГК Украины.

Суд первой инстанции установил, что предприятие пользуется земельными участками без законных оснований, а размещенные на них торговые павильоны не являются недвижимым имуществом, поэтому надлежащим способом защиты является негаторный иск. Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска из-за пропуска срока исковой давности.

По результатам рассмотрения дела Большая Палата ВС согласилась с выводами местного суда о том, что нежилые помещения являются временными сооружениями, которые не относятся к недвижимому имуществу.

