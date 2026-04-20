  1. В Україні
  2. / У світі

Уперше в історії двосторонніх відносин України та Гондурасу відбулася розмова на рівні лідерів

21:55, 20 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лідери України та Гондурасу провели першу телефонну розмову та обговорили можливі напрями співпраці.
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уперше в історії двосторонніх відносин України та Гондурасу відбулася розмова на рівні лідерів, повідомили в Офісі Президента. Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з Президентом Гондурасу Насрі Асфурою. Водночас це був перший контакт на рівні лідерів в історії двосторонніх відносин України та Гондурасу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Володимир Зеленський привітав Насрі Асфуру зі вступом на посаду та побажав миру й успіхів його країні. «Дуже цінуємо, що теперішня позиція Гондурасу спрямована на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та розвиток двосторонніх відносин», – наголосив Глава держави.

Лідери обговорили всі можливі напрями співпраці та сфери, у яких Україна готова ділитися своїм досвідом і допомагати: від сільського господарства до виробництва й застосування дронів, децентралізації енергетики та цифровізації.

Президенти домовилися, що команди працюватимуть над підготовкою домовленостей в усіх секторах, про які йшлося під час розмови. Володимир Зеленський запросив Президента Гондурасу відвідати Україну з візитом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

президент Україна Володимир Зеленський переговори

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]