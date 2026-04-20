Впервые в истории двусторонних отношений Украины и Гондураса состоялся разговор на уровне лидеров

21:55, 20 апреля 2026
Лидеры Украины и Гондураса провели первый телефонный разговор и обсудили возможные направления сотрудничества.
Фото: ОП
Впервые в истории двусторонних отношений Украины и Гондураса состоялся разговор на уровне лидеров, сообщили в Офисе Президента. Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Гондураса Насри Асфурой. При этом это был первый контакт на уровне лидеров в истории двусторонних отношений Украины и Гондураса.

Владимир Зеленский поздравил Насри Асфуру с вступлением в должность и пожелал мира и успехов его стране. «Мы очень ценим, что нынешняя позиция Гондураса направлена на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и развитие двусторонних отношений», – подчеркнул Глава государства.

Лидеры обсудили все возможные направления сотрудничества и сферы, в которых Украина готова делиться своим опытом и помогать: от сельского хозяйства до производства и применения дронов, децентрализации энергетики и цифровизации.

Президенты договорились, что их команды будут работать над подготовкой договоренностей во всех секторах, о которых шла речь во время беседы. Владимир Зеленский пригласил президента Гондураса посетить Украину с визитом.

