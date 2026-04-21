  1. В Україні

Ігор Клименко хоче, щоб поліцейських на місяць-два перекидали, якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону

12:01, 21 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Серед варіантів — Краматорськ, Павлоград та Синельникове.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час спілкування з журналістами заявив, що вважає за доцільне направляти поліцейських на ротації до прифронтових регіонів або, за можливості, ближче до зони бойових дій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, йдеться про перебування на таких територіях щонайменше один-два місяці. Він зазначив, що неодноразово висловлював таку позицію, однак остаточне рішення залежить від керівництва Національної поліції.

«Я взагалі маю таку позицію й не раз її озвучував, але не знаю, чи мене підтримає керівництво Національної поліції: я б усіх на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону», — сказав Клименко.

Він зазначив, що серед можливих напрямків такої ротації можуть бути, зокрема, Краматорськ, Павлоград або Синельникове.

Додамо, за словами очільника МВС Клименка, військові Національної гвардії та Державної прикордонної служби, які мають бойовий досвід, залучатимуться до підготовки патрульних поліцейських як інструктори на полігонах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС поліція

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]