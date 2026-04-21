Ігор Клименко хоче, щоб поліцейських на місяць-два перекидали, якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час спілкування з журналістами заявив, що вважає за доцільне направляти поліцейських на ротації до прифронтових регіонів або, за можливості, ближче до зони бойових дій.

За його словами, йдеться про перебування на таких територіях щонайменше один-два місяці. Він зазначив, що неодноразово висловлював таку позицію, однак остаточне рішення залежить від керівництва Національної поліції.

«Я взагалі маю таку позицію й не раз її озвучував, але не знаю, чи мене підтримає керівництво Національної поліції: я б усіх на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону», — сказав Клименко.

Він зазначив, що серед можливих напрямків такої ротації можуть бути, зокрема, Краматорськ, Павлоград або Синельникове.

Додамо, за словами очільника МВС Клименка, військові Національної гвардії та Державної прикордонної служби, які мають бойовий досвід, залучатимуться до підготовки патрульних поліцейських як інструктори на полігонах.

