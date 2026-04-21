  1. В Украине

Игорь Клименко хочет, чтобы полицейских на месяц-два направляли, если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону

12:01, 21 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Среди вариантов — Краматорск, Павлоград и Синельниково.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время общения с журналистами заявил, что считает целесообразным направлять полицейских на ротацию в прифронтовые регионы или, по возможности, ближе к зоне боевых действий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, речь идет о пребывании на таких территориях не менее одного-двух месяцев. Он отметил, что неоднократно высказывал такую позицию, однако окончательное решение зависит от руководства Национальной полиции.

«Я вообще придерживаюсь такой позиции и не раз ее озвучивал, но не знаю, поддержит ли меня руководство Национальной полиции: я бы всех на месяц-два как минимум перебросил, если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону», — сказал Клименко.

Он отметил, что среди возможных направлений такой ротации могут быть, в частности, Краматорск, Павлоград или Синельниково.

Добавим, что, по словам главы МВД Клименко, военные Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, имеющие боевой опыт, будут привлекаться к подготовке патрульных полицейских в качестве инструкторов на полигонах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД полиция

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]