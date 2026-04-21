Игорь Клименко хочет, чтобы полицейских на месяц-два направляли, если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время общения с журналистами заявил, что считает целесообразным направлять полицейских на ротацию в прифронтовые регионы или, по возможности, ближе к зоне боевых действий.

По его словам, речь идет о пребывании на таких территориях не менее одного-двух месяцев. Он отметил, что неоднократно высказывал такую позицию, однако окончательное решение зависит от руководства Национальной полиции.

«Я вообще придерживаюсь такой позиции и не раз ее озвучивал, но не знаю, поддержит ли меня руководство Национальной полиции: я бы всех на месяц-два как минимум перебросил, если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону», — сказал Клименко.

Он отметил, что среди возможных направлений такой ротации могут быть, в частности, Краматорск, Павлоград или Синельниково.

Добавим, что, по словам главы МВД Клименко, военные Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, имеющие боевой опыт, будут привлекаться к подготовке патрульных полицейских в качестве инструкторов на полигонах.

