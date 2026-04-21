  1. В Украине

Патрульные будут жить на полигонах – глава МВД Клименко анонсировал усиление подготовки

11:43, 21 апреля 2026
Министр внутренних дел Игорь Клименко анонсировал усиление подготовки патрульной полиции с привлечением военных с боевым опытом, интенсивными тренировками на полигонах и возможным направлением полицейских в прифронтовые регионы для приобретения практических навыков.
Военнослужащие Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, имеющие боевой опыт, будут привлекаться к подготовке патрульных полицейских в качестве инструкторов на полигонах. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время общения с журналистами.

По его словам, система подготовки патрульных нуждается в усилении и модернизации.

"Проговорил с генералом Фацевичем, на которого сейчас временно будут возложены обязанности начальника Департамента патрульной полиции: нужно усилить подготовку, осовременить. Как бы это ни называлось — нужно, чтобы такие позорные ситуации (теракт в Киеве 18 апреля) никогда не повторялись", — отметил министр.

Клименко подчеркнул, что тренировки станут более интенсивными: "Теперь патрульные полицейские будут по очереди жить на полигонах".

К обучению планируют привлечь военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в составе 1-го и 2-го армейских корпусов Нацгвардии и пограничной службы. По словам министра, новый подход постепенно распространят и на другие подразделения полиции. "Это касается всех подразделений: сначала патрульной службы, затем мы хотим перейти и на районные отделы", — акцентировал он.

Отдельно глава МВД сообщил, что ветеранам после демобилизации будут предлагать продолжить службу в системе подготовки полицейских. "Мы говорим о тренировках и о психологической устойчивости", — пояснил Клименко.

Кроме того, планируется обновление программ подготовки и протоколов реагирования.

"Мы говорим о тактике действий с использованием оружия, боеприпасов, которые могут находиться на руках у граждан. То есть каждый день, когда приезжают на условное хулиганство, патруль должен быть готов, что в него могут бросить, как минимум, гранату… Полицейский не должен бояться, когда где-то взрывается взрывпакет или свистит пуля. Потому что сотрудник полиции — он для того и сотрудник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей", — подчеркнул Клименко.

Он также отметил, что неоднократно высказывал позицию о необходимости направления полицейских как минимум на один-два месяца в прифронтовые регионы или, по возможности, непосредственно в зону боевых действий, в частности в Краматорск, Павлоград или Синельниково, однако окончательное решение зависит от руководства Национальной полиции.

"Я вообще придерживаюсь такой позиции и не раз её озвучивал, но не знаю, поддержит ли меня руководство Национальной полиции: я бы всех на месяц-два как минимум перебрасывал, если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону", — добавил глава МВД.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после теракта в Киеве в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских покидают место происшествия, не предпринимая мер для нейтрализации нападавшего.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о начале служебного расследования. А Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что следствие установит законность действий полиции.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава МВД Игорь Клименко сделает кадровые выводы по всей вертикали в связи с терактом в Киеве. А также, по словам Президента, необходимо пересмотреть протоколы реагирования на подобные ситуации.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВРП определился с двумя судьями в апелляционные суды, еще два кандидата «зависли»

ВСП рекомендовал двух судей в апелляционные суды, рассмотрение еще двух кандидатур было отложено.

В деле Гринкевича защита подняла вопрос подсудности: международные наблюдатели предупреждают о нарушении принципа правовой определенности

В деле Гринкевича защита вновь подняла вопрос подсудности, что стало предметом мониторинга IAC ISHR в контексте гарантий справедливого суда.

Апелляционный суд отменил отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ, донатившему на ВСУ

Апелляционный суд отменил повторный отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ с учетом рисков преследования.

КАС ВС подтвердил незаконность увольнения сотрудника БЭБ в связи с неудовлетворительным результатом испытания

КАС ВС сделал вывод, что несоответствие занимаемой должности должно быть не просто субъективным решением руководителя, а документально подтвержденным фактом.

Конфискация за репост: Telegram-канал стал юридическим основанием для взыскания активов в доход государства

Высший антикоррупционный суд подтвердил, что Telegram-канал — это не просто частный блог, а полноценный инструмент информационной агрессии.

