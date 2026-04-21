Патрульні житимуть на полігонах — глава МВС Клименко анонсував посилення підготовки

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував посилення підготовки патрульної поліції із залученням військових із бойовим досвідом, інтенсивними тренуваннями на полігонах та можливим направленням поліцейських до прифронтових регіонів для набуття практичних навичок.

Військові Національної гвардії та Державної прикордонної служби, які мають бойовий досвід, залучатимуться до підготовки патрульних поліцейських як інструктори на полігонах. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час спілкування з журналістами.

За його словами, система підготовки патрульних потребує посилення та модернізації.

"Проговорив з генералом Фацевичем, на якого зараз тимчасово будуть покладені обов'язки начальника Департаменту патрульної поліції: потрібно посилити підготовку, осучаснити. Як би не назвали – треба щоб такі ганебні ситуації (теракт у Києві 18 квітня) ніколи не повторилися", – зазначив міністр.

Клименко підкреслив, що тренування стануть більш інтенсивними: "Тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі".

До навчання планують залучити військовослужбовців, які брали участь у бойових діях у складі 1-го та 2-го армійських корпусів Нацгвардії та прикордонників. За словами міністра, новий підхід поступово поширять і на інші підрозділи поліції. "Це стосується всіх підрозділів: спочатку патрульної служби, потім ми хочемо перейти і на райвідділки", – акцентував він.

Окремо очільник МВС повідомив, що ветеранам після демобілізації пропонуватимуть долучатися до системи підготовки поліцейських. "Ми говоримо про тренування і про психологічну стійкість", – пояснив Клименко.

Крім того, планується оновлення програм підготовки та протоколів реагування.

"Ми говоримо про тактику дій з використанням озброєння, боєприпасів, які можуть бути на руках у громадян. Тобто кожного дня, коли приїжджає на умовну хуліганку, патруль має бути готовий, що в нього можуть кинути, як мінімум, гранату… Поліцейський не повинен боятися, коли десь вибухає взривпакет або свистить куля. Тому що працівник поліції – він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей", – наголосив Клименко.

Він також зазначив, що неодноразово висловлював позицію щодо необхідності направлення поліцейських щонайменше на один-два місяці до прифронтових регіонів або, за можливості, безпосередньо в зону бойових дій, зокрема до Краматорська, Павлограда чи Синельникового, хоча остаточне рішення залежить від керівництва Національної поліції.

"Я взагалі маю таку позицію й не раз її озвучував, але не знаю, чи мене підтримає керівництво Національної поліції: я б усіх на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону" — додав глава МВС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після теракту у Києві, у мережі з’явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських залишають місце події, не вживаючи заходів для нейтралізації нападника.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про початок службового розслідування. А Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановить законність дій поліції.

До того ж, Президент України Володимир Зеленський повідомив, очільник МВС Ігор Клименко зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту у Києві. А також за словами Президента, треба переглянути й протоколи реагування на такі ситуації.

