  1. В Україні

У Києві хвилину мовчання щодня оголошуватимуть через гучномовці, — КМДА

14:04, 21 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Києві хвилину мовчання щодня оголошуватимуть через гучномовці системи оповіщення.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві завершують тестування системи оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання через міські гучномовці. Із 13 квітня щодня о 9:00 у місцях, де це технічно можливо, транслюють коротке голосове повідомлення про її початок.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, міська влада прагне зробити хвилину мовчання щоденним важливим ритуалом пам’яті, а не формальністю.

За даними Департаменту муніципальної безпеки, для інформування використовують гучномовці територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Наразі до оголошення хвилини мовчання залучено понад 400 точок, а їхню кількість поступово збільшуватимуть у межах модернізації системи.

Наразі система ще проходить налагодження, тож мешканців просять повідомляти про проблеми зі звуком або якістю трансляції через контакт-центр 1551.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії РФ» №4783-IX (законопроєкт №14144).  Документ спрямований на посилення державної політики національної пам’яті та передбачає нові підходи до вшанування громадян, які загинули через війну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Київ КМДА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Маніфест автономії ВРП: дисциплінарне провадження без очікування вироку у кримінальній справі

Чи достатньо матеріалів негласних слідчих розшукових дій для припинення кар’єри судді: дисциплінарна практика ВРП.

Банкрутство за замовленням: ВС відмовив банку у закритті провадження через звʼязок кредитора та боржника

Верховний Суд підтвердив, що кредитор не може ініціювати закриття справи, використовуючи доводи, які вже були предметом дослідження під час відкриття провадження.

ВРП визначилася з двома суддями до апеляційних судів, ще двоє кандидатів «зависли»

ВРП рекомендувала двох суддів до апеляційних судів, розгляд ще двох кандидатур було відкладено.

У справі Гринкевича захист порушив питання підсудності: міжнародні спостерігачі попереджають про порушення принципу правової визначеності

У справі Гринкевича захист знову порушив питання підсудності, що стало предметом моніторингу IAC ISHR щодо гарантій справедливого суду.

Апеляційний суд скасував відмову міграційної служби і зобов’язав надати додатковий захист громадянину РФ, який донатив на ЗСУ

Апеляційний суд скасував повторну відмову міграційної служби та зобов’язав надати додатковий захист громадянину РФ з урахуванням ризиків переслідування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]