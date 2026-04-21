У Києві хвилину мовчання щодня оголошуватимуть через гучномовці, — КМДА

У Києві хвилину мовчання щодня оголошуватимуть через гучномовці системи оповіщення.

У Києві завершують тестування системи оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання через міські гучномовці. Із 13 квітня щодня о 9:00 у місцях, де це технічно можливо, транслюють коротке голосове повідомлення про її початок.

Як повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, міська влада прагне зробити хвилину мовчання щоденним важливим ритуалом пам’яті, а не формальністю.

За даними Департаменту муніципальної безпеки, для інформування використовують гучномовці територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Наразі до оголошення хвилини мовчання залучено понад 400 точок, а їхню кількість поступово збільшуватимуть у межах модернізації системи.

Наразі система ще проходить налагодження, тож мешканців просять повідомляти про проблеми зі звуком або якістю трансляції через контакт-центр 1551.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії РФ» №4783-IX (законопроєкт №14144). Документ спрямований на посилення державної політики національної пам’яті та передбачає нові підходи до вшанування громадян, які загинули через війну.

