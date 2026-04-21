В Киеве минуту молчания ежедневно будут объявлять через громкоговорители, — КГГА

В Киеве минуту молчания будут ежедневно объявлять через громкоговорители системы оповещения.

В Киеве завершают тестирование системы объявления общенациональной минуты молчания через городские громкоговорители. С 13 апреля ежедневно в 9:00 в местах, где это технически возможно, транслируют короткое голосовое сообщение о ее начале.

Как сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, городская власть стремится сделать минуту молчания ежедневным важным ритуалом памяти, а не формальностью.

По данным Департамента муниципальной безопасности, для информирования используют громкоговорители территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. В настоящее время к объявлению минуты молчания привлечено более 400 точек, а их количество постепенно будут увеличивать в рамках модернизации системы.

В настоящее время система еще проходит наладку, поэтому жителей просят сообщать о проблемах со звуком или качеством трансляции через контакт-центр 1551.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно увековечения памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии РФ» №4783-IX (законопроект №14144). Документ направлен на усиление государственной политики национальной памяти и предусматривает новые подходы к увековечению граждан, погибших из-за войны.

