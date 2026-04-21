Зеленський закликав не пропонувати Україні «полегшений» формат членства в ЄС
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні не варто пропонувати жодних спрощених або часткових форматів інтеграції до Європейського Союзу. За його словами, держава має розглядатися як повноправний учасник, на рівні з іншими країнами ЄС.
"Коли ми говорили про статус кандидата я попросив: "Будь ласка, скажіть, що нам треба зробити, щоб бути на тому ж рівні, що й ви". Не пропонуйте нам таких умов, як "полегшений ЄС" чи стаття 5, як із гарантіями безпеки, будь ласка, будьте з нами чесними", – сказав Зеленський у інтерв’ю для Clash Report.
Президент підкреслив, що Україна має достатній потенціал для посилення Європейського Союзу, однак визнав наявність скепсису серед окремих держав-членів.
"Вони всі кажуть: "Ну, ми не збираємося змінювати правила заради України". Але ми не просимо цього, ми не просимо надати нам половину реформ чи щось таке. Не давайте нам додаткових речей, і дивіться на нас як на рівноправну країну… І коли ми зміцнюємо вас, а ви зміцнюєте нас, не дивіться на нас так, ніби ми просимо вас прийняти нас до себе", – зауважив він.
Глава держави наголосив на необхідності визначення чіткої дати вступу України до ЄС, зазначивши, що вже попереджав Європейський Союз: "що ви втратите Україну, як втратили Грузію".
