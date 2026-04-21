Зеленський закликав не пропонувати Україні «полегшений» формат членства в ЄС

17:17, 21 квітня 2026
Володимир Зеленський заявив, що країна не потребує жодних спрощених чи часткових форматів інтеграції до Європейського Союзу та має розглядатися як рівноправний кандидат.
Зеленський закликав не пропонувати Україні «полегшений» формат членства в ЄС
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні не варто пропонувати жодних спрощених або часткових форматів інтеграції до Європейського Союзу. За його словами, держава має розглядатися як повноправний учасник, на рівні з іншими країнами ЄС.

"Коли ми говорили про статус кандидата я попросив: "Будь ласка, скажіть, що нам треба зробити, щоб бути на тому ж рівні, що й ви". Не пропонуйте нам таких умов, як "полегшений ЄС" чи стаття 5, як із гарантіями безпеки, будь ласка, будьте з нами чесними", – сказав Зеленський у інтерв’ю для Clash Report.

Президент підкреслив, що Україна має достатній потенціал для посилення Європейського Союзу, однак визнав наявність скепсису серед окремих держав-членів.

"Вони всі кажуть: "Ну, ми не збираємося змінювати правила заради України". Але ми не просимо цього, ми не просимо надати нам половину реформ чи щось таке. Не давайте нам додаткових речей, і дивіться на нас як на рівноправну країну… І коли ми зміцнюємо вас, а ви зміцнюєте нас, не дивіться на нас так, ніби ми просимо вас прийняти нас до себе", – зауважив він.

Глава держави наголосив на необхідності визначення чіткої дати вступу України до ЄС, зазначивши, що вже попереджав Європейський Союз: "що ви втратите Україну, як втратили Грузію".

