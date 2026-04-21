Зеленский призвал не предлагать Украине «облегченный» формат членства в ЕС

Владимир Зеленский заявил, что страна не нуждается в упрощенных или частичных форматах интеграции в Европейский Союз и должна рассматриваться как равноправный кандидат.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не следует предлагать никаких упрощенных или частичных форматов интеграции в Европейский Союз. По его словам, государство должно рассматриваться как полноправный участник наравне с другими странами ЕС.

"Когда мы говорили о статусе кандидата я попросил: "Пожалуйста, скажите, что нам нужно сделать, чтобы быть на том же уровне, что и вы". Не предлагайте нам такие условия, как "облегченный ЕС" или статья 5, как с гарантиями безопасности, пожалуйста, будьте с нами честными", – сказал Зеленский в интервью Clash Report.

Президент подчеркнул, что у Украины есть достаточный потенциал для усиления Европейского Союза, однако признал наличие скепсиса среди отдельных государств-членов.

"Они все говорят: "Ну, мы не собираемся менять правила ради Украины". Но мы не просим этого, мы не просим предоставить нам половину реформ или что-то такое. Не давайте нам дополнительных вещей, и смотрите на нас как на равноправную страну… И когда мы укрепляем вас, а вы укрепляете нас, не смотрите на себя так, не смотрите на нас так,"

Глава государства отметил необходимость определения четкой даты вступления Украины в ЕС, отметив, что уже предупреждал Европейский Союз: "что вы потеряете Украину, как потеряли Грузию".

