  1. В Украине

Зеленский призвал не предлагать Украине «облегченный» формат членства в ЕС

17:17, 21 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский заявил, что страна не нуждается в упрощенных или частичных форматах интеграции в Европейский Союз и должна рассматриваться как равноправный кандидат.
Зеленский призвал не предлагать Украине «облегченный» формат членства в ЕС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не следует предлагать никаких упрощенных или частичных форматов интеграции в Европейский Союз. По его словам, государство должно рассматриваться как полноправный участник наравне с другими странами ЕС.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

"Когда мы говорили о статусе кандидата я попросил: "Пожалуйста, скажите, что нам нужно сделать, чтобы быть на том же уровне, что и вы". Не предлагайте нам такие условия, как "облегченный ЕС" или статья 5, как с гарантиями безопасности, пожалуйста, будьте с нами честными", – сказал Зеленский в интервью Clash Report.

Президент подчеркнул, что у Украины есть достаточный потенциал для усиления Европейского Союза, однако признал наличие скепсиса среди отдельных государств-членов.

"Они все говорят: "Ну, мы не собираемся менять правила ради Украины". Но мы не просим этого, мы не просим предоставить нам половину реформ или что-то такое. Не давайте нам дополнительных вещей, и смотрите на нас как на равноправную страну… И когда мы укрепляем вас, а вы укрепляете нас, не смотрите на себя так, не смотрите на нас так,"

Глава государства отметил необходимость определения четкой даты вступления Украины в ЕС, отметив, что уже предупреждал Европейский Союз: "что вы потеряете Украину, как потеряли Грузию".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина Владимир Зеленский

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]