  1. В Україні

Визначення кінцевого бенефіціарного власника у громадських організаціях — головні особливості

14:04, 22 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У контексті громадських організацій, які є неприбутковими організаціями та базуються на принципах членства, визначення КБВ має свої особливості.
Фото: idmerit.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання ідентифікації кінцевого бенефіціарного власника (далі — КБВ) залишається одним із найбільш актуальних для громадських об’єднань. Розуміння правової природи КБВ дозволяє керівникам громадських організацій уникати помилок при подачі відомостей до Єдиного державного реєстру (ЄДР) та фінансових установ, зазначає Управління державної реєстрації КМУ МЮУ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хто є кінцевим бенефіціарним власником?

Відповідно до законодавства, КБВ — це фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи. У контексті громадських організацій, які є неприбутковими організаціями та базуються на принципах членства, визначення КБВ має свої особливості.

Випадки відсутності КБВ (типова модель для ГО)

У більшості громадських організацій КБВ відсутній. Це зумовлено наступними факторами:

  • Колегіальність управління: Вищим органом управління є Загальні збори членів, де рішення приймаються спільно шляхом голосування.
  • Відсутність статутного капіталу: Організація не має часток чи паїв, які могли б належати окремим особам.
  • Принцип самоврядування: Статут організації не передбачає права жодної фізичної особи одноосібно приймати стратегічні рішення, накладати вето на рішення зборів або здійснювати безпосередній контроль над активами.

У таких випадках у структурі власності та в ЄДР офіційно зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника.

Випадки наявності КБВ (окремі сценарії)

КБВ у громадській організації може бути визначений лише за умови, якщо конкретна фізична особа має вирішальний вплив на її діяльність. Наприклад:

  • Має право одноосібно приймати обов'язкові до виконання рішення;
  • Має право блокувати рішення колегіальних органів управління;
  • Здійснює фактичний контроль над фінансово-господарською діяльністю без належної підзвітності.

 Рекомендація державного реєстратора

Для правильної ідентифікації статусу КБВ керівникам громадських організацій необхідно:

  1. Проаналізувати Статут: Звернути увагу на розділ про органи управління та порядок прийняття рішень.
  2. Дотримуватися єдності даних: Відомості про відсутність КБВ (якщо це відповідає Статуту) мають бути ідентичними як у ЄДР, так і в анкетах, що подаються до банківських установ.

Дотримання цих правил забезпечує прозорість діяльності організації та запобігає виникненню розбіжностей у державних реєстрах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Динамічні системи та альтернативні пропозиції: які зміни пропонує законопроєкт про публічні закупівлі

Боротьба з аномально низькими цінами стає автоматизованою, а вимоги до прозорості власності — безкомпромісними

Звіт ліквідатора як обов’язкова умова: ВС уточнив правила закриття справ про неплатоспроможність

Верховний Суд скасував рішення апеляції, яка дозволила закрити справу про банкрутство без виплати винагороди ліквідатору.

Штраф за шахрайство не може бути меншим за завдану шкоду: позиція апеляційного суду у справі про псевдозбори на ЗСУ

Апеляційний суд дійшов висновку, що штраф за шахрайство, пов’язане зі збором коштів на ЗСУ, не може бути меншим за суму завданої шкоди.

Велика Палата ВС перегляне власний  висновок про порядок нарахування суддівської винагороди

ВП ВС вирішить, чи може Закон про Держбюджет змінювати розмір суддівської винагороди всупереч профільному закону

До Кабміну подали петицію про дозвіл на короткоствольну зброю для ветеранів

Ветеранам війни пропонують надати право на короткоствольну зброю для самозахисту.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]