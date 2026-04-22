Визначення кінцевого бенефіціарного власника у громадських організаціях — головні особливості

Питання ідентифікації кінцевого бенефіціарного власника (далі — КБВ) залишається одним із найбільш актуальних для громадських об’єднань. Розуміння правової природи КБВ дозволяє керівникам громадських організацій уникати помилок при подачі відомостей до Єдиного державного реєстру (ЄДР) та фінансових установ, зазначає Управління державної реєстрації КМУ МЮУ.

Хто є кінцевим бенефіціарним власником?

Відповідно до законодавства, КБВ — це фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи. У контексті громадських організацій, які є неприбутковими організаціями та базуються на принципах членства, визначення КБВ має свої особливості.

Випадки відсутності КБВ (типова модель для ГО)

У більшості громадських організацій КБВ відсутній. Це зумовлено наступними факторами:

Колегіальність управління: Вищим органом управління є Загальні збори членів, де рішення приймаються спільно шляхом голосування.

Відсутність статутного капіталу: Організація не має часток чи паїв, які могли б належати окремим особам.

Принцип самоврядування: Статут організації не передбачає права жодної фізичної особи одноосібно приймати стратегічні рішення, накладати вето на рішення зборів або здійснювати безпосередній контроль над активами.

У таких випадках у структурі власності та в ЄДР офіційно зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника.

Випадки наявності КБВ (окремі сценарії)

КБВ у громадській організації може бути визначений лише за умови, якщо конкретна фізична особа має вирішальний вплив на її діяльність. Наприклад:

Має право одноосібно приймати обов'язкові до виконання рішення;

Має право блокувати рішення колегіальних органів управління;

Здійснює фактичний контроль над фінансово-господарською діяльністю без належної підзвітності.

Рекомендація державного реєстратора

Для правильної ідентифікації статусу КБВ керівникам громадських організацій необхідно:

Проаналізувати Статут: Звернути увагу на розділ про органи управління та порядок прийняття рішень. Дотримуватися єдності даних: Відомості про відсутність КБВ (якщо це відповідає Статуту) мають бути ідентичними як у ЄДР, так і в анкетах, що подаються до банківських установ.

Дотримання цих правил забезпечує прозорість діяльності організації та запобігає виникненню розбіжностей у державних реєстрах.

