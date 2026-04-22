Определение конечного бенефициарного собственника в общественных организациях — основные особенности

В контексте общественных организаций, которые являются неприбыльными организациями и основываются на принципах членства, определение КБС имеет свои особенности.

Вопрос идентификации конечного бенефициарного собственника (далее — КБС) остается одним из наиболее актуальных для общественных объединений. Понимание правовой природы КБС позволяет руководителям общественных организаций избегать ошибок при подаче сведений в Единый государственный реестр (ЕГР) и финансовые учреждения, отмечает Управление государственной регистрации КМУ МЮУ.

Кто является конечным бенефициарным собственником?

В соответствии с законодательством, КБС — это физическое лицо, которое осуществляет решающее влияние на деятельность юридического лица. В контексте общественных организаций, которые являются неприбыльными организациями и основываются на принципах членства, определение КБС имеет свои особенности.

Случаи отсутствия КБС (типичная модель для общественных организаций)

В большинстве общественных организаций КБС отсутствует. Это обусловлено следующими факторами:

Коллегиальность управления: Высшим органом управления являются Общие собрания членов, где решения принимаются совместно путем голосования.

Отсутствие уставного капитала: Организация не имеет долей или паев, которые могли бы принадлежать отдельным лицам.

Принцип самоуправления: Устав организации не предусматривает право какого-либо физического лица единолично принимать стратегические решения, накладывать вето на решения собрания или осуществлять непосредственный контроль над активами.

В таких случаях в структуре собственности и в ЕГР официально указывается информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника.

Случаи наличия КБС (отдельные сценарии)

КБС в общественной организации может быть определен только при условии, если конкретное физическое лицо имеет решающее влияние на ее деятельность. Например:

Имеет право единолично принимать обязательные к исполнению решения;

Имеет право блокировать решения коллегиальных органов управления;

Осуществляет фактический контроль над финансово-хозяйственной деятельностью без надлежащей подотчетности.

Рекомендация государственного регистратора

Для правильной идентификации статуса КБС руководителям общественных организаций необходимо:

Проанализировать Устав: Обратить внимание на раздел об органах управления и порядке принятия решений.

Соблюдать единство данных: Сведения об отсутствии КБС (если это соответствует Уставу) должны быть идентичными как в ЕГР, так и в анкетах, подаваемых в банковские учреждения.

Соблюдение этих правил обеспечивает прозрачность деятельности организации и предотвращает возникновение расхождений в государственных реестрах.

