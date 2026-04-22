Другий лічильник електроенергії: коли він обов’язковий

В Україні за однією адресою зазвичай встановлюють один лічильник електроенергії для побутових потреб, однак у разі використання світла для бізнесу або непобутових цілей необхідно забезпечити окремий облік.

Українцям роз’яснили правила встановлення лічильників електроенергії за однією адресою. Для житлових об’єктів, що використовуються для побутових потреб, передбачено встановлення лише одного приладу обліку — незалежно від кількості будівель на ділянці. Про це повідомили в «Закарпаттяобленерго».

Водночас, якщо електроенергія використовується також для непобутових цілей, необхідно забезпечити окремий облік.

Зокрема, додатковий лічильник потрібен у разі ведення бізнесу за тією ж адресою — наприклад, якщо в будинку працює магазин, майстерня чи офіс. Також окремий облік можуть вимагати для розділення тарифів на побутове та комерційне споживання, оскільки для бізнесу діють інші ціни.

Водночас використання електроенергії для роботи за комп’ютером не потребує встановлення другого лічильника. Однак у разі застосування професійного обладнання або ведення підприємницької діяльності такий прилад обліку є обов’язковим.

