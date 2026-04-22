  1. В Украине

Второй счетчик электроэнергии: когда он обязателен

23:14, 22 апреля 2026
В Украине по одному адресу обычно устанавливается один счетчик электроэнергии для бытовых нужд, однако в случае использования света для бизнеса или небытовых целей необходимо обеспечить отдельный учет.
Украинцам разъяснили правила установки счетчиков электроэнергии по одному адресу. Для жилых объектов, используемых для бытовых нужд, предусмотрена установка только одного прибора учета – независимо от количества зданий на участке. Об этом сообщили в «Закарпатьеоблэнерго».

В то же время, если электроэнергия используется для небытовых целей, необходимо обеспечить отдельный учет.

В частности, дополнительный счетчик нужен в случае ведения бизнеса по тому же адресу, например, если в доме работает магазин, мастерская или офис. Также отдельный учет могут потребовать разделения тарифов на бытовое и коммерческое потребление, поскольку для бизнеса действуют другие цены.

В то же время использование электроэнергии для работы за компьютером не требует установки второго счетчика. Однако в случае применения профессионального оборудования или ведения предпринимательской деятельности такой прибор учета обязателен.

