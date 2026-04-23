СЗЧ без вироку: за яких умов військових звільняють від відповідальності

Які кроки потрібно зробити, щоб повернутися до служби і уникнути покарання.

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину під час воєнного стану, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Таку можливість передбачає законодавство України, зокрема частина 5 статті 401 Кримінального кодексу.

Як повідомили у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, рішення про звільнення ухвалює суд — за умови дотримання встановленої процедури.

Щоб скористатися цією нормою, військовослужбовець має:

подати рапорт про намір продовжити військову службу;

отримати письмову згоду командира військової частини або батальйону резерву;

звернутися до слідчого, прокурора або суду з клопотанням про повернення до служби.

Після цього матеріали передають до суду, який і вирішує питання щодо звільнення від кримінальної відповідальності.

У ТЦК наголошують: ключовим є дотримання законної процедури та своєчасне повернення до виконання обов’язків військової служби.

