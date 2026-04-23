СЗЧ без приговора: при каких условиях военнослужащих освобождают от ответственности
Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинскую часть во время военного положения, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Такую возможность предусматривает законодательство Украины, в частности часть 5 статьи 401 Уголовного кодекса.
Как сообщили во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, решение об освобождении принимает суд — при условии соблюдения установленной процедуры.
Чтобы воспользоваться этой нормой, военнослужащий должен:
- подать рапорт о намерении продолжить военную службу;
- получить письменное согласие командира воинской части или батальона резерва;
- обратиться к следователю, прокурору или в суд с ходатайством о возвращении к службе.
После этого материалы передаются в суд, который и решает вопрос об освобождении от уголовной ответственности.
В ТЦК подчеркивают: ключевым является соблюдение законной процедуры и своевременное возвращение к исполнению обязанностей военной службы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.