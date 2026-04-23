СЗЧ без приговора: при каких условиях военнослужащих освобождают от ответственности

Какие шаги нужно сделать, чтобы вернуться к службе и избежать наказания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинскую часть во время военного положения, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Такую возможность предусматривает законодательство Украины, в частности часть 5 статьи 401 Уголовного кодекса.

Как сообщили во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, решение об освобождении принимает суд — при условии соблюдения установленной процедуры.

Чтобы воспользоваться этой нормой, военнослужащий должен:

подать рапорт о намерении продолжить военную службу;

получить письменное согласие командира воинской части или батальона резерва;

обратиться к следователю, прокурору или в суд с ходатайством о возвращении к службе.

После этого материалы передаются в суд, который и решает вопрос об освобождении от уголовной ответственности.

В ТЦК подчеркивают: ключевым является соблюдение законной процедуры и своевременное возвращение к исполнению обязанностей военной службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.