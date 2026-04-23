Киянам порекомендували щільно зачиняти вікна — у чому справа

07:18, 23 квітня 2026
У столиці очікуються пориви вітру.
Киянам порекомендували щільно зачиняти вікна — у чому справа
Фото: ukrinform.com
У четвер, 23 квітня, в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометеорологічний центр

Фахівці закликають під час сильного вітру:

- щільно зачиняти вікна;

- прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

«Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018», - заявили у КМДА.

Київ прогноз погоди погода

