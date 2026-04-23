  В Украине

Киевлянам порекомендовали плотно закрывать окна — в чем дело

07:18, 23 апреля 2026
В столице ожидаются порывы ветра.
Киевлянам порекомендовали плотно закрывать окна — в чем дело
Фото: ukrinform.com
В четверг, 23 апреля, в Киеве ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Специалисты призывают во время сильного ветра:

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

«Если упало дерево или сломались ветки — звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО «Киевзеленбуд»: 0442724018», — заявили в КГГА.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Гуманитарные автобусы могут вывести на маршруты из-за проблем с транспортом: в Раде готовят изменения

В Раде предлагают разрешить использование гуманитарных автобусов для межгородских и пригородных пассажирских перевозок в период военного положения.

Государство не несет ответственности за разрушенное жилье без доказательства нарушения позитивных обязательств — позиция ВС

ВС подтвердил, что возмещение ущерба государством возможно лишь при условии доказательства нарушения его позитивных обязательств.

Каким был средний доход в судебной системе в первом квартале 2026 года по информации ГСА

Государственная судебная администрация обнародовала информацию, демонстрирующую неравенство доходов в судебной системе.

Бывшие пленные смогут бесплатно восстановить водительские документы: МВД готовит ряд льгот

МВД обнародовало проект изменений в правила регистрации авто и выдачи удостоверений водителя

Верховный Суд встал на сторону работника лесхоза, которого уволили во время службы в ТрО

Суд подтвердил, что работника лесхоза уволили без законных оснований в период его службы в территориальной обороне.

