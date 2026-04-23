Киевлянам порекомендовали плотно закрывать окна — в чем дело
07:18, 23 апреля 2026
В столице ожидаются порывы ветра.
Фото: ukrinform.com
В четверг, 23 апреля, в Киеве ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Специалисты призывают во время сильного ветра:
- плотно закрывать окна;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
«Если упало дерево или сломались ветки — звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО «Киевзеленбуд»: 0442724018», — заявили в КГГА.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.