У службі зайнятості підкреслили, що для окремих категорій громадян подання військово-облікового документа є обов’язковим.

Донецька обласна служба зайнятості пояснила, чи потрібен військовий квиток для реєстрації як безробітного.

«Так, для окремих категорій громадян подання військово-облікового документа є обов’язковим. Зокрема, це стосується осіб, які звільнилися зі строкової служби, а також військовозобов’язаних під час воєнного стану та резервістів. Наявність військово-облікового документа або відсутність може впливати на процедуру реєстрації в центрі зайнятості чоловіків призовного віку», - заявили у відомстві.

Зазвичай потрібно подавати військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці з відміткою про взяття на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або з відміткою про виключення з військового обліку.

Військово-обліковий документ є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов’язку, який оформляється (створюється) та видається громадянину України, який є призовником, військовозобов’язаним або резервістом.

Військово-обліковий документ оформляється та видається (замінюється):

в електронній формі – засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста та/або Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки й оборони та/або Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія);

у паперовій формі.

У службі зайнятості підкреслили, що військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

«Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

У разі відсутності військово-облікового документа особі може бути відмовлено у наданні статусу безробітного та реєстрації в центрі зайнятості до моменту подання необхідних документів», - йдеться у заяві.

