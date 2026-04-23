  1. В Україні

Чи потрібен військовий квиток для реєстрації як безробітного

07:36, 23 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У службі зайнятості підкреслили, що для окремих категорій громадян подання військово-облікового документа є обов’язковим.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Донецька обласна служба зайнятості пояснила, чи потрібен військовий квиток для реєстрації як безробітного.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Так, для окремих категорій громадян подання військово-облікового документа є обов’язковим. Зокрема, це стосується осіб, які звільнилися зі строкової служби, а також військовозобов’язаних під час воєнного стану та резервістів. Наявність військово-облікового документа або відсутність може впливати на процедуру реєстрації в центрі зайнятості чоловіків призовного віку», - заявили у відомстві.

Зазвичай потрібно подавати військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці з відміткою про взяття на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або з відміткою про виключення з військового обліку.

Військово-обліковий документ є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов’язку, який оформляється (створюється) та видається громадянину України, який є призовником, військовозобов’язаним або резервістом.

Військово-обліковий документ оформляється та видається (замінюється):

  • в електронній формі – засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста та/або Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки й оборони та/або Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія);
  • у паперовій формі.

У службі зайнятості підкреслили, що військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

«Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

У разі відсутності військово-облікового документа особі може бути відмовлено у наданні статусу безробітного та реєстрації в центрі зайнятості до моменту подання необхідних документів», - йдеться у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військовозобов'язаний військовий облік

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]