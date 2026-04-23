В службе занятости подчеркнули, что для отдельных категорий граждан предоставление военно-учетного документа является обязательным.

Донецкая областная служба занятости объяснила, нужен ли военный билет для регистрации как безработного.

«Да, для отдельных категорий граждан предоставление военно-учетного документа является обязательным. В частности, это касается лиц, уволившихся со срочной службы, а также военнообязанных в период военного положения и резервистов. Наличие военно-учетного документа или его отсутствие может влиять на процедуру регистрации в центре занятости мужчин призывного возраста», — заявили в ведомстве.

Обычно необходимо предоставлять военный билет, временное удостоверение военнообязанного или удостоверение о приписке к призывному участку с отметкой о постановке на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки или с отметкой об исключении из воинского учета.

Военно-учетный документ является документом, определяющим принадлежность его владельца к выполнению воинской обязанности, который оформляется (создается) и выдается гражданину Украины, являющемуся призывником, военнообязанным или резервистом.

Военно-учетный документ оформляется и выдается (заменяется):

в электронной форме — средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста и/или Государственного вебпортала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и/или Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портал Дія);

в бумажной форме.

В службе занятости подчеркнули, что военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

«Военно-учетный документ в электронной форме является действительным только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

В случае отсутствия военно-учетного документа лицу может быть отказано в предоставлении статуса безработного и регистрации в центре занятости до момента предоставления необходимых документов», — говорится в заявлении.

