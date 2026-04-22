  1. В Україні

Вищий антикорсуд виніс вирок адвокату за аферу зі «впливом» на суддів ВССУ на 120 тисяч доларів

17:46, 22 квітня 2026
Адвокат запевняв, що вплине на суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, але гроші залишив собі.
Вищий антикорсуд виніс вирок адвокату за аферу зі «впливом» на суддів ВССУ на 120 тисяч доларів
Колегія суддів Вищого антикорсуду оголосила вирок адвокату, який підбурив свого клієнта до надання неправомірної вигоди суддям Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.  Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вказується, що за 120 тисяч доларів він обіцяв використати свої дружні відносини із суддями та вирішити питання щодо ухвалення рішення на користь свого підзахисного.

Проте насправді адвокат не мав наміру передавати ці кошти: 17,9 тисяч доларів він витратив на себе, а ще 101,9 тисяч доларів зберігав у себе вдома та в офісі.

Суд визнав адвоката винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому на праві власності майна.

Також засудженого позбавлено права займатися адвокатською діяльністю строком на 2 роки.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

