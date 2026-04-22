Высший антикорсуд вынес приговор адвокату за аферу с «влиянием» на судей ВССУ на 120 тысяч долларов

Адвокат уверял, что повлияет на судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, но деньги оставил себе.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор адвокату, который подстрекал своего клиента к предоставлению неправомерной выгоды судьям Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Указывается, что за 120 тысяч долларов он обещал использовать свои дружеские отношения с судьями и решить вопрос о принятии решения в пользу своего подзащитного.

Однако на самом деле адвокат не имел намерения передавать эти средства: 17,9 тыс. долл. США он потратил на себя, а еще 101,9 тыс. долл. США хранил у себя дома и в офисе.

Суд признал адвоката виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Также осужденного лишили права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

