На Буковині чоловік вдарив ножем у шию двох військових ТЦК – його затримали і взяли під варту

Чоловіку інкримінують замах на умисне вбивство та хуліганство.

На Буковині 29-річному місцевому жителю повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство двох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також у хуліганстві. Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, поблизу села Струмок Дністровського району під час перевезення чоловіка до мобілізаційного центру між ним і двома військовими ТЦК (33 та 51 років) виник конфлікт. Під час суперечки підозрюваний дістав ніж і завдав обом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї.

Після цього чоловік пошкодив службовий автомобіль ТЦК та, продовжуючи чинити опір, вдарив одного з військовослужбовців гайковим ключем у передпліччя.

Правоохоронці затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Постраждалим військовослужбовцям своєчасно надали медичну допомогу, їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

