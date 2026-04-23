На Буковине мужчина ударил ножом в шею двух военнослужащих ТЦК — его задержали и поместили под стражу

20:46, 23 апреля 2026
Мужчине инкриминируют покушение на умышленное убийство и хулиганство.
На Буковине мужчина ударил ножом в шею двух военнослужащих ТЦК — его задержали и поместили под стражу
На Буковине 29-летнему местному жителю сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство двух военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также в хулиганстве. Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, вблизи села Струмок Днестровского района во время перевозки мужчины в мобилизационный центр между ним и двумя военными ТЦК (33 и 51 лет) возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый достал нож и нанес обоим потерпевшим несколько ударов в область шеи.

После этого мужчина повредил служебный автомобиль ТЦК и, продолжая сопротивляться, ударил одного из военнослужащих гаечным ключом в предплечье.

Правоохранители задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Пострадавшим военнослужащим своевременно оказали медицинскую помощь, их жизни в настоящее время ничего не угрожает.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд отказал в установлении статуса отца-одиночки мужчине, который самостоятельно воспитывает ребенка

Верховный Суд оставил без рассмотрения заявление об установлении статуса одинокого отца.

ЕС разблокировал 90 млрд евро для Украины: что стоит за решением и как оно меняет финансовую поддержку

ЕС одобрил 90 млрд евро поддержки Украине на 2026–2027 годы с поэтапным финансированием.

Комитет Рады планирует рассмотреть законопроект о наказании судей КСУ в случае совершения ими дисциплинарных проступков

Законопроект вводит 12 видов дисциплинарных проступков для судей КСУ и полную потерю денежного содержания из-за увольнения за них.

НАПК назвало существенные коррупциогенные риски в законопроекте о защите бизнеса

НАПК предупреждает, что предложенные депутатами изменения в УПК вместо защиты бизнеса создают условия для избирательного правосудия и легализации безнаказанности.

Конкурсные vs текущие: ВС определил статус требований в случае признания сделки недействительной после открытия банкротства

Верховный Суд разъяснил, почему дата заключения оспариваемого договора не является определяющей для классификации кредиторских требований.

