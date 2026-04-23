На Буковине мужчина ударил ножом в шею двух военнослужащих ТЦК — его задержали и поместили под стражу

Мужчине инкриминируют покушение на умышленное убийство и хулиганство.

На Буковине 29-летнему местному жителю сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство двух военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также в хулиганстве. Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, вблизи села Струмок Днестровского района во время перевозки мужчины в мобилизационный центр между ним и двумя военными ТЦК (33 и 51 лет) возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый достал нож и нанес обоим потерпевшим несколько ударов в область шеи.

После этого мужчина повредил служебный автомобиль ТЦК и, продолжая сопротивляться, ударил одного из военнослужащих гаечным ключом в предплечье.

Правоохранители задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Пострадавшим военнослужащим своевременно оказали медицинскую помощь, их жизни в настоящее время ничего не угрожает.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

