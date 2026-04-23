Пенсії в Україні 2026: кому призначать надбавку майже 2600 грн
У 2026 році окремі категорії українських пенсіонерів зможуть розраховувати на помітне збільшення виплат — майже 2600 грн щомісяця.
Згідно з даними Головного управління Пенсійного фонду в Чернівецькій області, така доплата передбачена для непрацюючих пенсіонерів, які відповідають кільком критеріям.
Йдеться про тих, хто:
- постійно мешкає у зоні гарантованого добровільного відселення;
- проживав або працював там станом на 26 квітня 1986 року чи в період до 1 січня 1993 року;
- має офіційно підтверджений статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.
У 2026 році сума цієї щомісячної надбавки становить 2595 грн, що на 234 грн більше, ніж роком раніше.
Як підтвердити право на доплату
Зазвичай необхідні дані перевіряються через державні реєстри. Якщо ж інформації там немає, Пенсійний фонд може встановити факт проживання за таких умов:
- особа має статус постраждалої від Чорнобильської катастрофи;
- відсутні відомості про виїзд за межі відповідної зони після 1993 року.
Водночас зміна місця проживання в межах цієї ж зони не впливає на право отримання доплати.
Коли виплату не призначають
Існують ситуації, коли надбавка не нараховується:
- якщо людина після аварії виїхала із зони, а потім повернулася;
- якщо вона вперше оселилася в цій зоні вже після 1986 року;
- якщо пенсіонер продовжує працювати.
