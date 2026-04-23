Пенсії в Україні 2026: кому призначать надбавку майже 2600 грн

У 2026 році окремі категорії українських пенсіонерів зможуть розраховувати на помітне збільшення виплат — майже 2600 грн щомісяця.

Згідно з даними Головного управління Пенсійного фонду в Чернівецькій області, така доплата передбачена для непрацюючих пенсіонерів, які відповідають кільком критеріям.

Йдеться про тих, хто:

постійно мешкає у зоні гарантованого добровільного відселення;

проживав або працював там станом на 26 квітня 1986 року чи в період до 1 січня 1993 року;

має офіційно підтверджений статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У 2026 році сума цієї щомісячної надбавки становить 2595 грн, що на 234 грн більше, ніж роком раніше.

Як підтвердити право на доплату

Зазвичай необхідні дані перевіряються через державні реєстри. Якщо ж інформації там немає, Пенсійний фонд може встановити факт проживання за таких умов:

особа має статус постраждалої від Чорнобильської катастрофи;

відсутні відомості про виїзд за межі відповідної зони після 1993 року.

Водночас зміна місця проживання в межах цієї ж зони не впливає на право отримання доплати.

Коли виплату не призначають

Існують ситуації, коли надбавка не нараховується:

якщо людина після аварії виїхала із зони, а потім повернулася;

якщо вона вперше оселилася в цій зоні вже після 1986 року;

якщо пенсіонер продовжує працювати.

