Пенсии в Украине 2026: кому назначат надбавку почти 2600 грн

В 2026 году отдельные категории украинских пенсионеров смогут рассчитывать на заметное увеличение выплат — почти 2600 грн ежемесячно.

Согласно данным Главного управления Пенсионного фонда в Черновицкой области, такая доплата предусмотрена для неработающих пенсионеров, которые соответствуют нескольким критериям.

Речь идет о тех, кто:

постоянно проживает в зоне гарантированного добровольного отселения;

проживал или работал там по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года;

имеет официально подтвержденный статус пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.

В 2026 году сумма этой ежемесячной надбавки составляет 2595 грн, что на 234 грн больше, чем годом ранее.

Как подтвердить право на доплату

Обычно необходимые данные проверяются через государственные реестры. Если же информации там нет, Пенсионный фонд может установить факт проживания при следующих условиях:

человек имеет статус пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы;

отсутствуют сведения о выезде за пределы соответствующей зоны после 1993 года.

При этом смена места проживания в пределах одной и той же зоны не влияет на право получения доплаты.

Когда выплату не назначают

Существуют случаи, когда надбавка не начисляется:

если человек после аварии выехал из зоны, а затем вернулся;

если он впервые поселился в этой зоне уже после 1986 года;

если пенсионер продолжает работать.

