Кабмін спростив отримання статусу ветеранського підприємництва: що зміниться

Уряд ухвалив рішення щодо запровадження онлайн-отримання статусу ветеранського бізнесу через Дію, що відкриває доступ до державної підтримки, зокрема грантів і пільгових програм.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, спрямовані на реалізацію можливостей працевлаштування ветеранів і ветеранок, а також посилення підтримки ветеранського підприємництва. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Удосконалюємо механізм набуття спеціального статусу ветеранського бізнесу», — зазначила вона.

Подати заявку можна буде онлайн через портал «Дія». Усі рішення — про набуття, припинення чи поновлення статусу — автоматично фіксуватимуться в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

«Статус відкриває доступ до державної підтримки — грантів, фінансових програм, пільгових механізмів та інших інструментів розвитку бізнесу», — наголосила Юлія Свириденко.

