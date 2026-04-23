Кабмін спростив отримання статусу ветеранського підприємництва: що зміниться
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, спрямовані на реалізацію можливостей працевлаштування ветеранів і ветеранок, а також посилення підтримки ветеранського підприємництва. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Удосконалюємо механізм набуття спеціального статусу ветеранського бізнесу», — зазначила вона.
Подати заявку можна буде онлайн через портал «Дія». Усі рішення — про набуття, припинення чи поновлення статусу — автоматично фіксуватимуться в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.
«Статус відкриває доступ до державної підтримки — грантів, фінансових програм, пільгових механізмів та інших інструментів розвитку бізнесу», — наголосила Юлія Свириденко.
