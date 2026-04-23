  В Україні

Кабмін спростив отримання статусу ветеранського підприємництва: що зміниться

17:42, 23 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд ухвалив рішення щодо запровадження онлайн-отримання статусу ветеранського бізнесу через Дію, що відкриває доступ до державної підтримки, зокрема грантів і пільгових програм.
фото: КМУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, спрямовані на реалізацію можливостей працевлаштування ветеранів і ветеранок, а також посилення підтримки ветеранського підприємництва. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Удосконалюємо механізм набуття спеціального статусу ветеранського бізнесу», — зазначила вона. 

Подати заявку можна буде онлайн через портал «Дія». Усі рішення — про набуття, припинення чи поновлення статусу — автоматично фіксуватимуться в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

«Статус відкриває доступ до державної підтримки — грантів, фінансових програм, пільгових механізмів та інших інструментів розвитку бізнесу», — наголосила Юлія Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комітет Ради планує розглянути законопроєкт про покарання суддів КСУ в разі вчинення ними дисциплінарних проступків

Законопроєкт запроваджує 12 видів дисциплінарних проступків для суддів КСУ та повну втрату грошового утримання через звільнення за них.

НАЗК назвало істотні корупціогенні ризики у законопроєкті про захист бізнесу

НАЗК попереджає, що запропоновані депутатами зміни до КПК замість захисту бізнесу створюють умови для вибіркового правосуддя та легалізації безкарності.

Конкурсні vs поточні: ВС визначив статус вимог у разі визнання правочину недійсним після відкриття банкрутства

Верховний Суд роз’яснив, чому дата укладання оспорюваного договору не є визначальною для класифікації кредиторських вимог.

Кадрове перезавантаження ВАКС: розпочинаються фінальні засідання ВККС

24 квітня 2026 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочинає фінальні засідання за участі фіналістів конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Сину відмовили у виплатах зниклої матері-військової через відсутність довідки про спільне проживання: чому суд став на його бік

Суд визнав протиправною відмову у виплаті грошового забезпечення, якщо у рішенні не зазначено передбачених Порядком № 884 підстав.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]