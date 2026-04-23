Кабмин упростил получение статуса ветеранского предпринимательства: что изменится

17:42, 23 апреля 2026
Правительство приняло решение о введении онлайн-получения статуса ветеранского бизнеса через Дию, открывающее доступ к государственной поддержке, в том числе грантам и льготным программам.
Кабинет Министров принял решения, направленные на реализацию возможностей трудоустройства ветеранов и ветеранок, а также усиление поддержки ветеранского предпринимательства. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Совершенствуем механизм получения специального статуса ветеранского бизнеса», — отметила она.

Подать заявку можно онлайн через портал «Дия». Все решения — о получении, прекращении или возобновлении статуса — будут автоматически фиксироваться в Едином государственном реестре ветеранов войны.

«Статус открывает доступ к государственной поддержке — грантам, финансовым программам, льготным механизмам и другим инструментам развития бизнеса», — подчеркнула Юлия Свириденко.

