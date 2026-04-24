  1. В Україні

ТОВ за 24 години: як зареєструвати бізнес онлайн через Дію

07:54, 24 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Усі засновники можуть підписати заяву онлайн, якщо компанію створюють кілька осіб.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю в Україні можна повністю онлайн через портал Дія — процедура займає до 24 годин і є безкоштовною.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Щоб скористатися послугою, заявнику потрібно авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), заповнити онлайн-заяву та підписати її.

Під час реєстрації необхідно вказати основні дані компанії: назву (українською та, за потреби, іноземною мовою), види діяльності (КВЕД), адресу, склад засновників і кінцевих бенефіціарів, розмір статутного капіталу, керівника та контактну інформацію.

Також заявник обирає модельний статут і, за бажанням, систему оподаткування — спрощену або з реєстрацією платником ПДВ.

У разі коректного заповнення даних ТОВ реєструється автоматично. Повідомлення про державну реєстрацію надходить до особистого кабінету користувача та на електронну пошту.

Якщо компанію створюють кілька засновників, заяву мають підписати всі учасники — це також відбувається онлайн, вказують у Департаменті державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес підприємець Дія

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]