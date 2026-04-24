ТОВ за 24 години: як зареєструвати бізнес онлайн через Дію

Усі засновники можуть підписати заяву онлайн, якщо компанію створюють кілька осіб.

Зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю в Україні можна повністю онлайн через портал Дія — процедура займає до 24 годин і є безкоштовною.

Щоб скористатися послугою, заявнику потрібно авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), заповнити онлайн-заяву та підписати її.

Під час реєстрації необхідно вказати основні дані компанії: назву (українською та, за потреби, іноземною мовою), види діяльності (КВЕД), адресу, склад засновників і кінцевих бенефіціарів, розмір статутного капіталу, керівника та контактну інформацію.

Також заявник обирає модельний статут і, за бажанням, систему оподаткування — спрощену або з реєстрацією платником ПДВ.

У разі коректного заповнення даних ТОВ реєструється автоматично. Повідомлення про державну реєстрацію надходить до особистого кабінету користувача та на електронну пошту.

Якщо компанію створюють кілька засновників, заяву мають підписати всі учасники — це також відбувається онлайн, вказують у Департаменті державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

