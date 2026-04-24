Создание ООО за 24 часа: как зарегистрировать бизнес онлайн через Дию

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью в Украине можно полностью онлайн через портал Дия — процедура занимает до 24 часов и является бесплатной.

Чтобы воспользоваться услугой, заявителю необходимо авторизоваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), заполнить онлайн-заявление и подписать его.

При регистрации необходимо указать основные данные компании: название (на украинском и, при необходимости, на иностранном языке), виды деятельности (КВЭД), адрес, состав учредителей и конечных бенефициарных владельцев, размер уставного капитала, руководителя и контактную информацию.

Также заявитель выбирает модельный устав и, при желании, систему налогообложения — упрощенную или с регистрацией плательщиком НДС.

В случае корректного заполнения данных ООО регистрируется автоматически. Уведомление о государственной регистрации поступает в личный кабинет пользователя и на электронную почту.

Если компанию создают несколько учредителей, заявление должны подписать все участники — это также происходит онлайн, отмечают в Департаменте государственной регистрации исполнительного комитета Кременчугского городского совета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.