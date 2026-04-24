Помилки у трудовій більше не «з’їдатимуть» стаж — як новий закон допоможе отримати пенсію

09:44, 24 квітня 2026
Пенсійний фонд сам шукатиме дані, стаж зарахують навіть без внесків і дозволять підтверджувати його без документів.
В Україні змінюють правила підтвердження страхового стажу для виходу на пенсію — тепер частину даних збиратиме держава, а Пенсійний фонд має допомагати громадянам у цьому процесі.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що пенсійна система поступово трансформується, аби стати «більш справедливою, зрозумілою і цифровою». Ключову роль у ній відіграє страховий стаж, який необхідно підтвердити.

Наразі для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки — 23 роки, а у 65 років — не менше 15 років. Водночас саме з підтвердженням стажу часто виникають проблеми через неточності у трудових книжках — помилки в іменах, відсутність записів або неправильні дати.

«Здавалося б, дрібниці. Але саме через них Пенсійний фонд може не зарахувати роки роботи до стажу», — зазначив нардеп. За його словами, це змушує людей шукати довідки, звертатися до роботодавців або архівів, що ускладнюється, якщо підприємства ліквідовані чи документи втрачені через війну.

Для вирішення цих проблем Верховна Рада 9 квітня ухвалила закон щодо підтвердження страхового стажу (№13705-д). Його мета — змінити підхід і «зробити так, щоб людина не залишалася сам на сам із проблемою».

Зокрема, тепер Пенсійний фонд зобов’язаний повідомляти громадян про відсутні дані та пояснювати подальші кроки. Також фонд отримає доступ до державних реєстрів і баз даних, зокрема податкових, щоб самостійно збирати необхідну інформацію.

Окремо передбачено захист від недобросовісних роботодавців: навіть якщо внески не сплачувалися, але роботодавець подавав звітність, цей період можуть зарахувати до стажу.

Крім того, спрощується підтвердження «старого» стажу, зокрема до 2000-х років. У разі втрати трудової книжки його можна буде підтвердити через електронні реєстри.

Якщо ж документів немає взагалі, стаж дозволять підтверджувати іншими документами, показаннями щонайменше двох свідків або через суд.

У підсумку, за словами Гетманцева, система стане більш цифровою та зручною, але водночас вимагатиме від громадян уважніше ставитися до власних документів і заздалегідь перевіряти свій стаж.

закон Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні Данило Гетманцев як оформити пенсію трудова книжка трудові відносини

