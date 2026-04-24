  В Украине

Ошибки в трудовой больше не «съедят» стаж — как новый закон поможет получить пенсию

09:44, 24 апреля 2026
Пенсионный фонд сам будет искать данные, стаж засчитают даже без взносов и позволят подтверждать его без документов.
В Украине меняют правила подтверждения страхового стажа для выхода на пенсию — теперь часть данных будет собирать государство, а Пенсионный фонд должен помогать гражданам в этом процессе.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что пенсионная система постепенно трансформируется, чтобы стать «более справедливой, понятной и цифровой». Ключевую роль в ней играет страховой стаж, который необходимо подтвердить.

Сейчас для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года — 23 года, а в 65 лет — не менее 15 лет. В то же время именно с подтверждением стажа часто возникают проблемы из-за неточностей в трудовых книжках — ошибок в именах, отсутствия записей или неправильных дат.

«Казалось бы, мелочи. Но именно из-за них Пенсионный фонд может не засчитать годы работы в стаж», — отметил нардеп. По его словам, это заставляет людей искать справки, обращаться к работодателям или в архивы, что усложняется, если предприятия ликвидированы или документы утрачены из-за войны.

Для решения этих проблем Верховная Рада 9 апреля приняла закон о подтверждении страхового стажа (№13705-д). Его цель — изменить подход и «сделать так, чтобы человек не оставался один на один с проблемой».

В частности, теперь Пенсионный фонд обязан уведомлять граждан о недостающих данных и разъяснять дальнейшие шаги. Также фонд получит доступ к государственным реестрам и базам данных, в том числе налоговым, чтобы самостоятельно собирать необходимую информацию.

Отдельно предусмотрена защита от недобросовестных работодателей: даже если взносы не уплачивались, но работодатель подавал отчетность, этот период могут засчитать в стаж.

Кроме того, упрощается подтверждение «старого» стажа, в частности до 2000-х годов. В случае утраты трудовой книжки его можно будет подтвердить через электронные реестры.

Если же документов нет вообще, стаж разрешат подтверждать другими документами, показаниями не менее двух свидетелей или через суд.

В итоге, по словам Гетманцева, система станет более цифровой и удобной, но одновременно будет требовать от граждан внимательнее относиться к собственным документам и заранее проверять свой стаж.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Работодателям придется пересмотреть названия должностей: изменяющий реестр квалификаций для бизнеса со 2 мая

2 мая стартует запуск Единого реестра квалификаций, который меняет правила определения профессий, квалификаций и трудовых функций.

Правительство рассчитывает, что бизнес будет бесплатно сопровождать стартапы

Отныне прохождение обучения может стать основанием для получения микрогранта без проведения собеседования.

ВС: суд не может отказать в оспаривании отцовства из-за отсутствия ДНК, если сам не обеспечил экспертизу

ВС подчеркнул, что именно суд должен обеспечить проведение ДНК-экспертизы, и только после этого может решать спор об отцовстве.

Создаст ли новый закон о криминализации украинофобии больше проблем, чем решений — в чем риск

Какие риски правовой неопределенности и дублирования норм может содержать новая инициатива о криминализации украинофобии.

Виталий Салихов: о безопасности судей, давлении активистов и дисциплинарных процедурах

Председатель Совета судей Виталий Салихов рассказал о ключевых проблемах судебной системы, позиции относительно роли ВСП в дисциплинарных процедурах и рисках публичного давления на судей.

