У Дії через одну помилку можна «застрягти» при купівлі авто: що потрібно підготувати

В Сервісному центрі МВС попередили про ризики під час купівлі авто онлайн без Дія.Підпису.

В Україні угоду купівлі-продажу транспортних засобів можна йкласти онлайн через Дію. Однак для коректного завершення такої операції необхідно заздалегідь створити Дія.Підпис — інакше процес може зірватися.

Як пояснюють у Головному сервісному центрі МВС, саме накладення електронного підпису є фінальним етапом оформлення договору. Лише після підписання обома сторонами та підтвердження з боку сервісних центрів МВС угода вважається укладеною.

Водночас користувачів попереджають: якщо Дія.Підпис не створений до моменту подання заявки, процес може бути відкладений, скасований або суттєво затягнутися. Причина — система не зможе завершити підписання документів без цього інструменту.

Окремо наголошується, що для створення Дія.Підпису необхідний фізичний документ, тому пройти цю процедуру «на ходу» під час оформлення угоди може не вдатися.

Щоб уникнути затримок, рекомендують дотримуватися чіткої послідовності:

спочатку активувати Дія.Підпис у застосунку;

після цього подати заявку на купівлю або продаж авто;

далі — підписати договір обома сторонами.

Такий алгоритм дозволяє забезпечити безперервність процесу та уникнути технічних збоїв під час оформлення угоди онлайн.

